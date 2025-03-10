İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
12:11
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
13:24
3 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
13:40
3 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
14:10
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
14:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Stres yönetimi uzmanı Dila Selengil: “Mükemmel diye bir şey yok, olabileceğini en iyi hali var”
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Özlem Göncü: "Edebiyatta kaybedenlerin sesine yer verebilmeliyiz"
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
18:10
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
18:34
6 dk
HAVA DURUMU
Hafta boyunca sıcak hava dalgası etkili olacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:06
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
20:30
3 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
20:46
2 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
21:27
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:32
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hekimler Kadıköy'den seslendi
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zekayla ilgili düzenlemeler yolda
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ibb-burs-2-taksit-odemeleri-yatti-mi-ibb-7-bin-500-lira-burs-odemesi-sorgulama-1094343620.html
İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama
İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 15 bin liralık eğitim desteği sağlanıyor. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T09:33+0300
2025-03-10T09:33+0300
türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
burs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043029206_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5afeb9337491cdc5122db07ee5ae7a72.jpg
7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenci burslardan yararlanmaya hak kazandı. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İBB ikinci 7 bin 500 TL ödemesi yattı mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.İBB burs ödemesi sorgulamaİBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.Burstan kimler yararlanamıyor?İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ilk-taksit-tarihi-belli-oldu-1092195473.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043029206_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_609fbad9ffdb4073414a659a532cf72a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇bb 2 bursu ne zaman, i̇bb bursu ne kadar yatacak, öğrenci burs, üniverties öğrencisi burs, i̇bb burs 2. taksit ödemeleri yattı mı, i̇bb 7.500 tl burs ödemesi sorgulama
i̇bb 2 bursu ne zaman, i̇bb bursu ne kadar yatacak, öğrenci burs, üniverties öğrencisi burs, i̇bb burs 2. taksit ödemeleri yattı mı, i̇bb 7.500 tl burs ödemesi sorgulama

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama

09:33 10.03.2025
© AAÜniversite- Öğrenci
Üniversite- Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
Abone ol
Üniversite öğrencilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 15 bin liralık eğitim desteği sağlanıyor. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, 7500 TL burs ücreti yattı mı?
7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi.
2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenci burslardan yararlanmaya hak kazandı. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak?

İBB ikinci 7 bin 500 TL ödemesi yattı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.

İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

İBB burs ödemesi sorgulama

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Burstan kimler yararlanamıyor?

İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
TÜRKİYE
İBB burs başvuru sonuçları: İlk taksit tarihi belli oldu
30 Aralık 2024, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала