https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ibb-burs-2-taksit-odemeleri-yatti-mi-ibb-7-bin-500-lira-burs-odemesi-sorgulama-1094343620.html

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7 bin 500 lira burs ödemesi sorgulama

Sputnik Türkiye

Üniversite öğrencilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 15 bin liralık eğitim desteği sağlanıyor. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T09:33+0300

2025-03-10T09:33+0300

2025-03-10T09:33+0300

türki̇ye

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

burs

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7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenci burslardan yararlanmaya hak kazandı. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İBB ikinci 7 bin 500 TL ödemesi yattı mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.İBB burs ödemesi sorgulamaİBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.Burstan kimler yararlanamıyor?İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ilk-taksit-tarihi-belli-oldu-1092195473.html

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