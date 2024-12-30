https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ilk-taksit-tarihi-belli-oldu-1092195473.html
İBB burs başvuru sonuçları: İlk taksit tarihi belli oldu
İBB burs başvuru sonuçları: İlk taksit tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilmesi planlanan İBB bursunun ilk... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T22:56+0300
2024-12-30T22:56+0300
2024-12-30T22:56+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
burs
öğrenci
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bursunun ilk ödenme tarihini paylaştı. Açıklamasında İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/1-ocaktan-itibaren-gecerli-2025-imei-kayit-ucreti-ehliyet-pasaport-harci-ne-kadar-zamlandi-1092194240.html
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ibb burs sonuçları, ibb burs, ibb bursu açıklandı mı
ibb burs sonuçları, ibb burs, ibb bursu açıklandı mı
İBB burs başvuru sonuçları: İlk taksit tarihi belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilmesi planlanan İBB bursunun ilk taksit tarihi 7 Ocak olarak açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bursunun ilk ödenme tarihini paylaştı.
Açıklamasında İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.