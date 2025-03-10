https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/guatemaladaki-fuego-yanardagi-patladi-30-bin-kisi-risk-altinda-1094366008.html
Guatemala'daki Fuego Yanardağ'ı patladı: 30 bin kişi risk altında
Guatemala'daki Fuego Yanardağ'ı patladı: 30 bin kişi risk altında
Sputnik Türkiye
Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı dün gece patlayarak bölgede alarm yarattı. Yetkililer, yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini ve 30 bin kişinin risk... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T20:04+0300
2025-03-10T20:04+0300
2025-03-10T20:04+0300
dünya
yanardağ
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büyük patlama
volkanik patlama
deprem
magma
sismik arama
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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, dün gece şiddetli bir şekilde patladı.Başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan yanardağın patlaması, bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, patlamanın ardından yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini duyururken, bölgede yaşayan 30 bin kişinin de risk altında olabileceği uyarısında bulundu.Guatemala Afet Yönetimi Kurumu (CONRED), patlamanın ardından acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar için tahliye ve yardım çalışmaları hızla sürüyor. Yetkililer, yanardağdan çıkan lav ve kül bulutlarının yakın bölgelerdeki tarım arazileri ve yerleşim alanları için tehdit oluşturduğunu belirtti.Orta Amerika'nın en aktif yanardağı3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri olarak açıklandı. Yanardağ, son olarak 2018 yılında şiddetli bir patlama yaşamış ve bu patlama, yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/egede-deprem-hareketliligi-devam-ediyor-santorinide-olasi-bir-yanardag-patlamasi-hava-1094088220.html
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yanardağ, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, deprem, magma, sismik arama, sismik hareket, sismik boşluk
yanardağ, patlama, büyük patlama, volkanik patlama, deprem, magma, sismik arama, sismik hareket, sismik boşluk
Guatemala'daki Fuego Yanardağ'ı patladı: 30 bin kişi risk altında
Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı dün gece patlayarak bölgede alarm yarattı. Yetkililer, yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini ve 30 bin kişinin risk altında olabileceğini açıkladı. Yanardağ, 2018'deki patlamasında yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, dün gece şiddetli bir şekilde patladı.
Başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan yanardağın patlaması, bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, patlamanın ardından yaklaşık 300 ailenin tahliye edildiğini duyururken, bölgede yaşayan 30 bin kişinin de risk altında olabileceği uyarısında bulundu.
Guatemala Afet Yönetimi Kurumu (CONRED), patlamanın ardından acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar için tahliye ve yardım çalışmaları hızla sürüyor. Yetkililer, yanardağdan çıkan lav ve kül bulutlarının yakın bölgelerdeki tarım arazileri ve yerleşim alanları için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Orta Amerika'nın en aktif yanardağı
3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri olarak açıklandı. Yanardağ, son olarak 2018 yılında şiddetli bir patlama yaşamış ve bu patlama, yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.