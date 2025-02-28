https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/egede-deprem-hareketliligi-devam-ediyor-santorinide-olasi-bir-yanardag-patlamasi-hava-1094088220.html

Ege'de deprem hareketliliği devam ediyor: Santorini’de olası bir yanardağ patlaması hava sıcaklıklarını değiştirir mi?

Ege'de deprem hareketliliği devam ediyor: Santorini’de olası bir yanardağ patlaması hava sıcaklıklarını değiştirir mi?

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’ndeki depremler Santorini’de yanardağ patlaması ihtimalini gündeme getirirken volkanik hareketlerin iklime etkisi de merak ediliyor. Prof. Dr... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T17:01+0300

2025-02-28T17:01+0300

2025-02-28T17:01+0300

görüş

doğanay tolunay

çevre

santorini

ege denizi

deprem

deprem fırtınası

volkan

etna yanardağı

etna yanardağı

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Geçtiğimiz 1 aydır Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası devam ediyor. Öyle ki başta Santorini ve çevresi olmak üzere yüzlerce sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntılar akıllara “Santorini’de yanardağ patlaması yaşanır mı?” sorusunu getirirken volkanik hareketlerin iklime etkisi de merak ediliyor. Peki yanardağlardaki volkanik hareketler ne ifade ediyor? Hava sıcaklıkları etkilenir mi? Yanardağlar iklimi kalıcı olarak değiştirebilir mi? Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Sputnik’e özel anlattı.‘Volkanların iklimi değiştirmesi mümkündür’Prof. Dr. Doğanay Tolunay, volkan patlamalarıyla birlikte atmosfere toz ve kül ile kükürtdioksit (SO2), su buharı, karbondioksit (CO2) gibi bazı gazlar salınacağını ve bunların kısa boylu güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellediği için sıcaklıkları düşürebileceğini söyledi. Uzman isim yanardağ patlamalarının hava sıcaklığı üzerinde etkilerini şu sözlerle sıraladı:Volkanların iklimi değiştirmesi mümkündür. Ancak bunun olabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlardan ilki patlayan volkanın yeridir. Özellikle ekvatorun çevresinde yer alan ve tropikal iklim kuşağı adını verdiğimiz kuşaktaki volkan patlamalarının iklimi değiştirme olasılıkları daha yüksektir. Bunun nedeni bu patlama sonucunda atmosfere yayılan toz ve kükürtdioksit gazlarının dünyanın dönmesiyle oluşan rüzgarlarla daha geniş bölgelere yayılabilmesidir. Diğer bir etken volkan patlamalarının büyüklüğüdür. Patlama ne kadar büyükse atmosfere yayılan toz ve kükürtdioksit o kadar fazladır. Ayrıca büyük patlamalar sonucunda toz ve kükürtdioksit atmosferin stratosfer tabakasına kadar ulaşabilir. Bunlar troposfer tabakasına nazaran stratosferde daha uzun süre kalabilirler.‘Daha önce Filipinler’deki patlama sıcaklıkları etkiledi’Prof. Dr. Doğanay Tolunay, daha önce gerçekleşen volkan patlamalarının sıcaklıkları etkilediğini ancak bunun iklimi değil hava durumunu değiştireceğini söyledi:‘Yanardağların iklimi değil hava durumunu değiştirdiğini söyleyebiliriz’Doğanay Tolunay, günümüzde yanardağların sıcaklık üzerindeki etkileri en fazla 1-2 yıl olduğu için yanardağların iklimi değil hava durumunu değiştirdiğini söyledi:“Buna karşılık 2010 yılında patlayan İzlanda’daki Eyjafjallajökull Yanardağı ya da Etna Dağı’nın daha önceki patlamalarının Pinatubo Yanardağı kadar sıcaklıklara bir etkisi olmadı. Özetle yanardağların iklimi değiştirmesi için volkan büyüklüğünün 6 ve üzeri olan patlamaların hemen her yıl meydana gelmesi gerekiyor. Bu gibi büyük patlamalar günümüzde 30-40 yılda bir olduğu için yanardağların günümüzde iklim değişikliğine yol açtığını söylemek mümkün değil. Günümüzde yanardağların sıcaklık üzerindeki etkileri en fazla 1-2 yıl olduğu için yanardağların iklimi değil hava durumunu değiştirdiğini söyleyebiliriz.”Santorini’de volkan patlarsa hava sıcaklıklarında değişiklik olur mu?Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bu durumun patlamanın büyüklüğüyle ilgili olacağını söyleyerek eğer büyük bir patlama olursa sıcaklık düşüşüne yol açacağını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/deprem-firtinasi-santoriniyi-salliyor-volkan-patlar-mi-tsunami-olur-mu-1093804534.html

santorini

ege denizi

etna yanardağı

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2025

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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