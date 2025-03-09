https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/marmaris-belediyesinden-muhurlenen-otel-ve-devre-mulk-insaatiyla-ilgili-aciklama-104-milyon-757-bin-1094338531.html

Marmaris Belediyesi'nden mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili açıklama: '104 milyon 757 bin lira ceza'

Marmaris Belediyesi'nden mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili açıklama: '104 milyon 757 bin lira ceza'

Sputnik Türkiye

Marmaris Belediyesi, mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili idari yaptırım ve işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü açıklayarak, 104 milyon 757 bin lira... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T22:36+0300

2025-03-09T22:36+0300

2025-03-09T22:38+0300

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muğla

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türkiye

inşaat

mühür

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Marmaris Belediyesi'nden, İçmeler Mahallesi, Kızılkum mevkisinde mühürlenen otel ve devre mülk inşaatına ilişkin açıklama geldi.2024 Nisan ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarda inşaatın ruhsatsız ve kaçak yapıları nedeniyle 104 milyon 757 bin lira ceza kesildiği, yıkım kararı alındığı ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı ve bazı görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, 58 yapı ruhsatının iptal edildiği, inşaat alanlı kaçak ve ruhsatsız yapıların mühürlendiği ve 2 milyar 678 milyon 149 bin lira idari para cezası kesildiği aktarıldı.'Kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır'İnşaatla ilgili yargı sürecinin devam ettiği de ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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türki̇ye

i̇çmeler mahallesi

muğla

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