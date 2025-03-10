https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/emekli-bayram-ikramiyesi-belli-oldu-1094352598.html

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artarak 3 bin lira seviyesine yükselmişti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T15:14+0300

2025-03-10T15:14+0300

2025-03-10T16:00+0300

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bayram ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. Bayram ikramiyesi, yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.Emekli ikramiyesi 2025Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

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