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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/emekli-bayram-ikramiyesi-belli-oldu-1094352598.html
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artarak 3 bin lira seviyesine yükselmişti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T15:14+0300
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. Bayram ikramiyesi, yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.Emekli ikramiyesi 2025Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.
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emeklilere bayram ikramiyesi 2025, sgk emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli maaşı alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak, bayram harçlığı ne kadar, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, sgk emekli ikramiyesi başvuru, emekli maaşı ödeme takvimi, ramazan bayramı ikramiyesi 2025, emekli maaşını 26'sında alanlar ne zaman ödeme alacak, bayram ikramiyesi zamlandı mı, sgk ödeme takvimi 2025
emeklilere bayram ikramiyesi 2025, sgk emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli maaşı alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak, bayram harçlığı ne kadar, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, sgk emekli ikramiyesi başvuru, emekli maaşı ödeme takvimi, ramazan bayramı ikramiyesi 2025, emekli maaşını 26'sında alanlar ne zaman ödeme alacak, bayram ikramiyesi zamlandı mı, sgk ödeme takvimi 2025

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu

15:14 10.03.2025 (güncellendi: 16:00 10.03.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artarak 3 bin lira seviyesine yükselmişti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti. Bayram ikramiyesi yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya çıkacak.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. Bayram ikramiyesi, yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.

Emekli ikramiyesi 2025

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
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