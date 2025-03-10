https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-14-martta-bir-gunluk-is-birakma-karari-verildi-1094351947.html
Aile hekimine gidecekler dikkat! 14 Mart'ta bir günlük iş bırakma kararı verildi
Aile hekimine gidecekler dikkat! 14 Mart'ta bir günlük iş bırakma kararı verildi
Sputnik Türkiye
Aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T12:50+0300
2025-03-10T12:50+0300
2025-03-10T12:50+0300
sağlik
aile hekimliği çalışanları sendikası (ahesen)
aile hekimi
grev
iş bırakma eylemi
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Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN), 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir günlük iş bırakacaklarını duyurdu. Yeni yönetmeliği kabul etmediklerini belirten aile hekimleri daha önce de iş bırakma eylemi yapmıştı. Yeni yönetmeliği kabul etmediklerini belirten AHESEN, 14 Mart cuma günü Tıp Bayramı'nde iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, ""Yeni yönetmelikleri, masa başı düzenlemeleri kabul etmiyor, mücadeleye devam ediyor. Hep birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda meslek onurumuz için, halk sağlığı için iş bırakıyoruz" denildi. Aile hekimleri ne istiyor?Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti.Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-grevi-ne-zaman-bitecek-1092459708.html
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aile hekimleri grev, doktorlar grev, hastane açık mı, sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri 14 martta açık mı, aile hekimleri ne zaman kapalı, aile hekimleri grev mi yapacak, aile hekimleri ne zaman grevde
aile hekimleri grev, doktorlar grev, hastane açık mı, sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri 14 martta açık mı, aile hekimleri ne zaman kapalı, aile hekimleri grev mi yapacak, aile hekimleri ne zaman grevde
Aile hekimine gidecekler dikkat! 14 Mart'ta bir günlük iş bırakma kararı verildi
Aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN), 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir günlük iş bırakacaklarını duyurdu. Yeni yönetmeliği kabul etmediklerini belirten aile hekimleri daha önce de iş bırakma eylemi yapmıştı.
Yeni yönetmeliği kabul etmediklerini belirten AHESEN, 14 Mart cuma günü Tıp Bayramı'nde iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, ""Yeni yönetmelikleri, masa başı düzenlemeleri kabul etmiyor, mücadeleye devam ediyor. Hep birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda meslek onurumuz için, halk sağlığı için iş bırakıyoruz" denildi.
Aile hekimleri ne istiyor?
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti.
Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.
TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.