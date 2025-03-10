https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ece-gurelin-en-son-mesajlastigi-arkadasinin-ifadesi-ortaya-cikti-detaylari-tek-tek-anlatti-1094341956.html

Ece Gürel'in en son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Detayları tek tek anlattı

Ece Gürel'in en son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Detayları tek tek anlattı

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulunan ve hayatını kaybeden Ece Gürel'le en son mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadesi ortaya... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T09:14+0300

2025-03-10T09:14+0300

2025-03-10T09:14+0300

türki̇ye

ece gürel

belgrad

belgrad ormanı

mobbing

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart’ta evinden çıkıp Belgrad Ormanı’na gitti. Ancak oradan geri dönemedi. Kaybolduğunun anlaşılması üzerine eşi Sezer Gürel, aynı gün polise giderek ihbarda bulundu.İhbarın ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç mimarın ormanda izini sürdü. Ormana girişi tespit edilen ancak çıkış yaptığına dair bir iz bulunamayan Gürel’i bulmak için 55 kilometrekarelik alanın 41 kilometrekaresi tarandı. İlk gün çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak kendisine üç gün boyunca ulaşılamadı.Dördüncü gece, saat 01.30 sıralarında, eşyalarının bulunduğu yerden 6 kilometre uzakta, yerde hareketsiz yatan bir kadın fark edildi. Hipotermi nedeniyle bilinci kapalı olan Ece Gürel, hastaneye kaldırıldı. Ancak organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Son mesajlaşma ortaya çıktıEce Gürel’in ölümüyle birlikte, neden ormana gittiği ve kaybolduğu gün yaşananlar merak konusu oldu. Sabah'ın haberine göre, onunla son konuşan arkadaşı Özge A.Ö., polis ekiplerine verdiği ifadede dikkat çeken detaylar paylaştı:“Ece, kaybolmadan önce işyerinde yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. İş tanımında olmayan görevleri kendisine yüklemeye çalıştıklarını söyledi. Ayrılmam için bana zorla kağıt imzalattılar dedi. Çok üzgündü. Ailesi de neden imzaladığını sorguluyordu ve bu onu daha da bunaltmıştı.”Özge A.Ö., olay günü Ece Gürel’in nefes almak ve hava almak için ormana gitmek istediğini söylediğini belirtti. Başlangıçta Atatürk Arboretumu’na gitmeyi planlayan Gürel, sonra karar değiştirerek Belgrad Ormanı’na yöneldi.Kaybolduğu mesajla anlaşıldıEce Gürel, ormanda dolaşırken arkadaşı Özge A.Ö.’ye bazı fotoğraflar gönderdi. Ardından, saatler sonra ona şu mesajı attı:"Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı."Özge A.Ö. başta bu mesajı mecazi bir anlamda değerlendirdiğini ve Gürel’in gerçekten kaybolduğunu ancak ailesiyle konuştuktan sonra fark ettiğini söyledi.Özge A.Ö.’nün ifadesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Ece Gürel’in astrolojiye duyduğu ilgi oldu. Arkadaşı, Gürel’in astroloji üzerine dersler aldığını ve bu konuda kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.“Ece, neşeli bir insandı. Ama işyerinde yaşadığı problemler onu çok üzmüştü. Ailesiyle de bu yüzden gerilim yaşamıştı. O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Başka bir şey bilmiyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/ece-gurele--cadilik-egitimi-verdigi-iddiasiyla-adliyeye-sevk-edilen-hale-nur-ozen-serbest-birakildi-1094337206.html

türki̇ye

belgrad

belgrad ormanı

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ece gürel, belgrad, belgrad ormanı, mobbing