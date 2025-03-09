https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/ece-gurele--cadilik-egitimi-verdigi-iddiasiyla-adliyeye-sevk-edilen-hale-nur-ozen-serbest-birakildi-1094337206.html

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T20:07+0300

2025-03-09T20:07+0300

2025-03-09T20:19+0300

türki̇ye

belgrad ormanı

ece gürel

hale nur özen

bursa

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094183935_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b7b2199ba2bcc20cfe52cc3ae914e286.jpg

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ece Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dün gözaltına alınan Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. 36 yaşındaki Gürel'in kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alınmıştı.Özen, bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını söylemişti.Kendisini 'astrolomi' bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen tarafından Gürel'e astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında eğitim verildiği öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/gurelin-olumu-sonrasi-gozaltina-alinan-hale-nur-ozenden-mars-yolunu-sasirtmis-yorumu-basiniz-buyuk-1094329471.html

türki̇ye

belgrad ormanı

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgrad ormanı, ece gürel, hale nur özen, bursa, cumhuriyet başsavcılığı