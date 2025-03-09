https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/ece-gurele--cadilik-egitimi-verdigi-iddiasiyla-adliyeye-sevk-edilen-hale-nur-ozen-serbest-birakildi-1094337206.html
Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı
Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T20:07+0300
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ece Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dün gözaltına alınan Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. 36 yaşındaki Gürel'in kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alınmıştı.Özen, bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını söylemişti.Kendisini 'astrolomi' bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen tarafından Gürel'e astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında eğitim verildiği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/gurelin-olumu-sonrasi-gozaltina-alinan-hale-nur-ozenden-mars-yolunu-sasirtmis-yorumu-basiniz-buyuk-1094329471.html
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belgrad ormanı, ece gürel, hale nur özen, bursa, cumhuriyet başsavcılığı
belgrad ormanı, ece gürel, hale nur özen, bursa, cumhuriyet başsavcılığı
Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı
20:07 09.03.2025 (güncellendi: 20:19 09.03.2025)
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ece Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dün gözaltına alınan Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. 36 yaşındaki Gürel'in kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alınmıştı.
Özen, bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını söylemişti.
Kendisini 'astrolomi' bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen tarafından Gürel'e astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında eğitim verildiği öğrenilmişti.