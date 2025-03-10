https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/e-ticaret-firmalarina-yeni-duzenleme-bildirmeyene-ceza-geliyor-1094350078.html

E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor

E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor

Sputnik Türkiye

Son çıkarılan yönetmelikle sektörde adil rekabet ve büyümenin sağlanabilmesi için getirilen reklam kısıtlarının uygulanmamasının Bakanlığı aldatmaya gireceği... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T12:35+0300

2025-03-10T12:35+0300

2025-03-10T12:36+0300

ekonomi̇

e-ticaret

sosyal medya

influencer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_2a70e4e4b705db443c786dcfe3c3dc64.jpg

2025 yılı için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Ticaret Bakanlığı, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı.Hülle reklama izin yokE-Ticaret Kanunu'nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte bakanlık bundan sonraki süreçte sadece denetime odaklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (ETAHS) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar (ETHS) Hakkında Yönetmelik kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı.Bakanlığa bildirim yapılacakAyrıca platformların aracılık hizmeti sunduğu firmalara veya üçüncü kişilere, reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu harcamalarında maliyetine katlandığı tutara Bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi halinde Bakanlığı aldattıkları varsayılacak.Yapılan reklamdan sorumlu olunacakE-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve influencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak.Öte yandan komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetim altına alınacak. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanarak aşırı indirimlerle haksız rekabet oluşumu önlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/rekabet-kurulundan-uc-harfli-markete-yeni-sorusturma-1094344941.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

e-ticaret, sosyal medya, influencer