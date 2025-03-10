https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/e-ticaret-firmalarina-yeni-duzenleme-bildirmeyene-ceza-geliyor-1094350078.html
E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor
E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor
Sputnik Türkiye
Son çıkarılan yönetmelikle sektörde adil rekabet ve büyümenin sağlanabilmesi için getirilen reklam kısıtlarının uygulanmamasının Bakanlığı aldatmaya gireceği... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T12:35+0300
2025-03-10T12:35+0300
2025-03-10T12:36+0300
ekonomi̇
e-ticaret
sosyal medya
influencer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_2a70e4e4b705db443c786dcfe3c3dc64.jpg
2025 yılı için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Ticaret Bakanlığı, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı.Hülle reklama izin yokE-Ticaret Kanunu'nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte bakanlık bundan sonraki süreçte sadece denetime odaklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (ETAHS) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar (ETHS) Hakkında Yönetmelik kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı.Bakanlığa bildirim yapılacakAyrıca platformların aracılık hizmeti sunduğu firmalara veya üçüncü kişilere, reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu harcamalarında maliyetine katlandığı tutara Bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi halinde Bakanlığı aldattıkları varsayılacak.Yapılan reklamdan sorumlu olunacakE-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve influencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak.Öte yandan komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetim altına alınacak. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanarak aşırı indirimlerle haksız rekabet oluşumu önlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/rekabet-kurulundan-uc-harfli-markete-yeni-sorusturma-1094344941.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090564221_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_da9c2e510bd3ac6d4d69eaddca518214.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
e-ticaret, sosyal medya, influencer
e-ticaret, sosyal medya, influencer
E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor
12:35 10.03.2025 (güncellendi: 12:36 10.03.2025)
Son çıkarılan yönetmelikle sektörde adil rekabet ve büyümenin sağlanabilmesi için getirilen reklam kısıtlarının uygulanmamasının Bakanlığı aldatmaya gireceği ve cezai yaptırım uygulanacağı karara bağlandı.
2025 yılı için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Ticaret Bakanlığı, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı.
Hülle reklama izin yok
E-Ticaret Kanunu'nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte bakanlık bundan sonraki süreçte sadece denetime odaklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (ETAHS) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar (ETHS) Hakkında Yönetmelik kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı.
Bakanlığa bildirim yapılacak
Ayrıca platformların aracılık hizmeti sunduğu firmalara veya üçüncü kişilere, reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu harcamalarında maliyetine katlandığı tutara Bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi halinde Bakanlığı aldattıkları varsayılacak.
Yapılan reklamdan sorumlu olunacak
E-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve influencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak.
Öte yandan komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetim altına alınacak. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanarak aşırı indirimlerle haksız rekabet oluşumu önlenecek.