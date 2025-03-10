https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/bayram-oncesi-otobus-bileti-fiyatlari-artti-yuzde-20-ila-40-zam-1094343073.html
Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları arttı: Yüzde 20 ila 40 zam
Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları arttı: Yüzde 20 ila 40 zam
Sputnik Türkiye
Ramazan bayramına kısa bir süre kala otobüs bilet fiyatları da yükselmeye başladı. Hatta bazı iller için aynı tarihte uçak biletleri daha uygun olabiliyor... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T09:23+0300
2025-03-10T09:23+0300
2025-03-10T09:23+0300
ekonomi̇
otobüs
bayram
zam
uçak
bilet
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Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tatil hazırlıkları da başladı. Bayram yaklaştıkça hem talep hem de otobüs bilet fiyatları artıyor. Fiyatlar il il değişse de ortalama yüzde 20 ila 40 arası zam var. Bayramda memleketine ya da tatile gidecekler şimdiden bilet arayışına başladı. Ancak bazı otobüs firmaları gün gün fiyat değiştiriyor.İstanbul-Ankara arası biletler ne kadar?NTV'nin haberine göre en yoğun hatlardan biri İstanbul- Ankara seferi 600 lirayken arifeden itibaren 850 liraya kadar çıkıyor. 'Zayıf dönemde düşürüp yoğunlukta geri alıyoruz'Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yrd. Musa Çatkır, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakaladığımızda öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz." diye konuştu. Bazı firmalarsa 5 gün içinde iki zam yapma hazırlığında. Örneğin İstanbul'dan Trabzon'a 17 mart tarihinde otobüs bileti fiyatı Bin 289 lirayken bir gün sonra Bin 500 liraya çıkıyor. 21 Mart'taysa fiyat Bin 780 olarak görülüyor. Bazı otobüs bilet fiyatları ise uçakla yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/emekliye-cifte-bayram-ikramiye-zammi-geliyor--masadaki-3-formul-belli-oldu-1094200504.html
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otobüs fiyatları, uçak ve otobüs fiyatları, bayramda otobüs fiyatları
otobüs fiyatları, uçak ve otobüs fiyatları, bayramda otobüs fiyatları
Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları arttı: Yüzde 20 ila 40 zam
Ramazan bayramına kısa bir süre kala otobüs bilet fiyatları da yükselmeye başladı. Hatta bazı iller için aynı tarihte uçak biletleri daha uygun olabiliyor. Otobüsçüler maliyetlerden şikayet ederken, yolcular bilet fiyatlarını fazla buluyor.
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tatil hazırlıkları da başladı. Bayram yaklaştıkça hem talep hem de otobüs bilet fiyatları artıyor. Fiyatlar il il değişse de ortalama yüzde 20 ila 40 arası zam var.
Bayramda memleketine ya da tatile gidecekler şimdiden bilet arayışına başladı. Ancak bazı otobüs firmaları gün gün fiyat değiştiriyor.
İstanbul-Ankara arası biletler ne kadar?
NTV'nin haberine göre en yoğun hatlardan biri İstanbul- Ankara seferi 600 lirayken arifeden itibaren 850 liraya kadar çıkıyor.
'Zayıf dönemde düşürüp yoğunlukta geri alıyoruz'
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yrd. Musa Çatkır, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakaladığımızda öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz." diye konuştu.
Bazı firmalarsa 5 gün içinde iki zam yapma hazırlığında. Örneğin İstanbul'dan Trabzon'a 17 mart tarihinde otobüs bileti fiyatı Bin 289 lirayken bir gün sonra Bin 500 liraya çıkıyor. 21 Mart'taysa fiyat Bin 780 olarak görülüyor. Bazı otobüs bilet fiyatları ise uçakla yarışıyor.