https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/emekliye-cifte-bayram-ikramiye-zammi-geliyor--masadaki-3-formul-belli-oldu-1094200504.html

Emekliye çifte bayram: İkramiye zammı geliyor, masadaki 3 formül belli oldu

Emekliye çifte bayram: İkramiye zammı geliyor, masadaki 3 formül belli oldu

Sputnik Türkiye

2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli ikramiye zammını bekliyor. Masada 3 farklı zam formülü var! Emekli ikramiyeleri 3.500 TL mi, 4.500 TL mi olacak?

2025-03-05T08:13+0300

2025-03-05T08:13+0300

2025-03-05T08:14+0300

ikramiye

i̇kramiye

emekli ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

emekli

emekli

emekli maaşı

ramazan

ramazan bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104091/16/1040911698_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c028f120bb8da2ec2e3a9680c4b61631.jpg

2024 yılı Ocak ayında yapılan maaş zamlarının ardından, emekliler bu kez gözünü Ramazan Bayramı’nda alacakları ikramiyelere çevirdi.Bayram i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart’a denk geliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenmesi bekleniyor.Bu doğrultuda, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatabilir. Ancak, farklı bir senaryo olarak maaşlarla birlikte ödenme ihtimali de gündemde.Bayram i̇kramiyeleri neden artmalı?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:Bu sebeplerle, ikramiyelerde önemli bir artış yapılması gerektiği ifade ediliyor.İşte masadaki 3 zam formülüMevcut ekonomik koşullara göre, ikramiye artışı için üç farklı formül gündemde.1️⃣ 6 Aylık Enflasyon Oranında Artış:2️⃣ Yıllık Enflasyon Oranında Artış:3️⃣ %50 Zam Seçeneği:📌 Ek bir seçenek olarak, ikramiyenin 5.000 TL’ye çıkarılması ve yıllık toplam ödemenin 10.000 TL’ye ulaşması da gündemde.En güçlü zam beklentisi ne?Ekonomistlerin ve uzmanların değerlendirmesine göre, en olası ikramiye artışı 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olabilir.Bu artışın enflasyonla mücadele ve bütçe dengesi gözetilerek belirleneceği belirtiliyor.İkramiye zammı nasıl onaylanır?Bayram ikramiyelerine zam yapılabilmesi için yasal bir süreç gerekiyor:Bu süreç yaklaşık 15 gün sürebileceğinden, kararın mart ayı ortalarında netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-2-milyon-tl-kredi-ceken-ne-kadar-odeyecek-1094199982.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli bayram ikramiyesi 2024, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekliye ikramiye zammı, 2024 ramazan bayramı ikramiyesi, emekliye 10 bin tl ikramiye, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi son durum, bayram ikramiyesi zam oranı, 2024 emekli ikramiye hesaplama, emekliye ek ödeme var mı, bayram ikramiyesi kaç tl olacak, emekliye çifte ikramiye müjdesi, emekli maaşı ve ikramiye ne zaman yatacak, mecliste emekli ikramiye kararı, emekliye 3 bin 500 tl ikramiye, emekliye 4 bin tl bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi ödeme takvimi, sgk emekli ikramiye ödemeleri, emekliye ek zam yapılacak mı, bayram ikramiyesi nasıl alınır, emekli bayram ikramiyesi artırılacak mı, 2024 emekliye en yüksek ikramiye