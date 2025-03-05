https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/emekliye-cifte-bayram-ikramiye-zammi-geliyor--masadaki-3-formul-belli-oldu-1094200504.html
Emekliye çifte bayram: İkramiye zammı geliyor, masadaki 3 formül belli oldu
Emekliye çifte bayram: İkramiye zammı geliyor, masadaki 3 formül belli oldu
Sputnik Türkiye
2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli ikramiye zammını bekliyor. Masada 3 farklı zam formülü var! Emekli ikramiyeleri 3.500 TL mi, 4.500 TL mi olacak?
2025-03-05T08:13+0300
2025-03-05T08:13+0300
2025-03-05T08:14+0300
ikramiye
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2024 yılı Ocak ayında yapılan maaş zamlarının ardından, emekliler bu kez gözünü Ramazan Bayramı’nda alacakları ikramiyelere çevirdi.Bayram i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart’a denk geliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenmesi bekleniyor.Bu doğrultuda, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatabilir. Ancak, farklı bir senaryo olarak maaşlarla birlikte ödenme ihtimali de gündemde.Bayram i̇kramiyeleri neden artmalı?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:Bu sebeplerle, ikramiyelerde önemli bir artış yapılması gerektiği ifade ediliyor.İşte masadaki 3 zam formülüMevcut ekonomik koşullara göre, ikramiye artışı için üç farklı formül gündemde.1️⃣ 6 Aylık Enflasyon Oranında Artış:2️⃣ Yıllık Enflasyon Oranında Artış:3️⃣ %50 Zam Seçeneği:📌 Ek bir seçenek olarak, ikramiyenin 5.000 TL’ye çıkarılması ve yıllık toplam ödemenin 10.000 TL’ye ulaşması da gündemde.En güçlü zam beklentisi ne?Ekonomistlerin ve uzmanların değerlendirmesine göre, en olası ikramiye artışı 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olabilir.Bu artışın enflasyonla mücadele ve bütçe dengesi gözetilerek belirleneceği belirtiliyor.İkramiye zammı nasıl onaylanır?Bayram ikramiyelerine zam yapılabilmesi için yasal bir süreç gerekiyor:Bu süreç yaklaşık 15 gün sürebileceğinden, kararın mart ayı ortalarında netleşmesi bekleniyor.
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Emekliye çifte bayram: İkramiye zammı geliyor, masadaki 3 formül belli oldu
08:13 05.03.2025 (güncellendi: 08:14 05.03.2025)
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi zammı için müjdeli haber bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar sonrası, ikramiye artışı için üç farklı formül masaya geldi.
2024 yılı Ocak ayında yapılan maaş zamlarının ardından, emekliler bu kez gözünü Ramazan Bayramı’nda alacakları ikramiyelere çevirdi.
Bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verilmeye başlandı
.
2024 yılı itibarıyla ikramiye 2.000 TL’ye çıkarıldı
.
Ancak, enflasyon karşısında alım gücünün azalması nedeniyle emekliler ikramiyelerde yeni bir artış talep ediyor
.
Bayram i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart’a denk geliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatabilir. Ancak, farklı bir senaryo olarak maaşlarla birlikte ödenme ihtimali de gündemde.
Bayram i̇kramiyeleri neden artmalı?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:
2018 yılında en düşük işçi emeklisi maaşı 939 TL iken, bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak belirlenmişti
.
Bugün en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükseldi ancak ikramiye 2.000 TL olarak kaldı
.
2018 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatı 825-1.000 TL iken, 2023’te bu rakam 7.000-8.000 TL’ye çıktı
.
Bu sebeplerle, ikramiyelerde önemli bir artış yapılması gerektiği ifade ediliyor.
İşte masadaki 3 zam formülü
Mevcut ekonomik koşullara göre, ikramiye artışı için üç farklı formül gündemde.
1️⃣ 6 Aylık Enflasyon Oranında Artış:
Ocak ayı maaş artış oranı baz alınarak, %15,75 oranında bir zam yapılması
öngörülüyor.
Bu senaryoya göre, ikramiye 3.472 TL’ye yükselebilir ve 3.500 TL’ye yuvarlanabilir
.
Yıllık toplam ikramiye 7.000 TL’ye ulaşır
.
2️⃣ Yıllık Enflasyon Oranında Artış:
2024 yılı enflasyonu %44,38 olarak gerçekleşti
.
Eğer ikramiyeye bu oranda zam yapılırsa, tek bayram için 4.331 TL, yıllık toplamda 9.000 TL ödeme söz konusu olabilir
.
Geçmiş dönemlerde uygulanan %50’lik zam formülü tekrar devreye girebilir
.
Bu durumda bayram başına ödeme 4.500 TL’ye çıkarken, toplamda 9.000 TL’ye ulaşabilir
.
📌 Ek bir seçenek olarak, ikramiyenin 5.000 TL’ye çıkarılması ve yıllık toplam ödemenin 10.000 TL’ye ulaşması da gündemde.
En güçlü zam beklentisi ne?
Ekonomistlerin ve uzmanların değerlendirmesine göre, en olası ikramiye artışı 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olabilir.
Bu artışın enflasyonla mücadele ve bütçe dengesi gözetilerek belirleneceği belirtiliyor.
İkramiye zammı nasıl onaylanır?
Bayram ikramiyelerine zam yapılabilmesi için yasal bir süreç gerekiyor:
Öncelikle, yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesi
gerekiyor.
Ardından Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması
şart.
Son olarak, Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor
.
Bu süreç yaklaşık 15 gün sürebileceğinden, kararın mart ayı ortalarında netleşmesi bekleniyor.