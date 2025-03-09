https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/imamoglu-adanada-chplilere-seslendi-200-bine-yakin-insan-son-birkac-haftada-kosarak-cosarak-1094335425.html

İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'

İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'

Sputnik Türkiye

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da yaptığı konuşmada partisinin üye sayısının giderek arttığını söyledi ve "200 bine yakın insan son birkaç haftada... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T17:25+0300

2025-03-09T17:25+0300

2025-03-09T17:25+0300

poli̇ti̇ka

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

adana

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed5f86fbdcdf2d533376bfd40f3bb94e.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'da CHP'lilerle bir araya geldi.Konuşmasında bütünleşme ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu, 2 yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" dediğini ve CHP'deki değişimin ardından sıra da Türkiye'nin değişiminin olduğunu şu ifadelerle aktardı:İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.Ön seçim çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adana, ekrem i̇mamoğlu