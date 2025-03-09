https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/imamoglu-adanada-chplilere-seslendi-200-bine-yakin-insan-son-birkac-haftada-kosarak-cosarak-1094335425.html
İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'
İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'
Sputnik Türkiye
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da yaptığı konuşmada partisinin üye sayısının giderek arttığını söyledi ve "200 bine yakın insan son birkaç haftada... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T17:25+0300
2025-03-09T17:25+0300
2025-03-09T17:25+0300
poli̇ti̇ka
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adana
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed5f86fbdcdf2d533376bfd40f3bb94e.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'da CHP'lilerle bir araya geldi.Konuşmasında bütünleşme ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu, 2 yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" dediğini ve CHP'deki değişimin ardından sıra da Türkiye'nin değişiminin olduğunu şu ifadelerle aktardı:İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.Ön seçim çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741d7d13a94dc3bf083f033525969da1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adana, ekrem i̇mamoğlu
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adana, ekrem i̇mamoğlu
İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da yaptığı konuşmada partisinin üye sayısının giderek arttığını söyledi ve "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'da CHP'lilerle bir araya geldi.
Konuşmasında bütünleşme ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu, 2 yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" dediğini ve CHP'deki değişimin ardından sıra da Türkiye'nin değişiminin olduğunu şu ifadelerle aktardı:
"2023'te genel seçimde başarılı olamadık, çok üzüldük, yıkıldık ama 2023 kurultayında hemen silkelendik ve ayağa kalktık. Hep birlikte 31 Mart 2024'ten bu yana Türkiye'nin birinci partisiyiz. Sevgili dostlarım şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. 23 Mart'ta ne yapacağız? Önce biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ayağa kalkacağız, hep birlikte yola koyulacağız. Sonra milletimizin değişim umudu dalga dalga büyüyecek ve biz iktidar olacağız."
İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.
Ön seçim çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.