İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'

Türkiye
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:05
3 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
09:24
1 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
09:36
2 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
10:04
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
10:19
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:38
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
12:27
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
13:12
13 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
14:11
8 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
14:28
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
16:12
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
16:26
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
17:11
8 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
18:37
3 dk
HAVA DURUMU
Son cemre düştü, bahar yüzünü gösterdi
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
19:03
5 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
12:11
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
13:24
3 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
13:40
3 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
14:10
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
14:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
18:10
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
18:34
6 dk
HAVA DURUMU
Hafta boyunca sıcak hava dalgası etkili olacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:06
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
20:30
3 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
20:46
2 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
21:27
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/imamoglu-adanada-chplilere-seslendi-200-bine-yakin-insan-son-birkac-haftada-kosarak-cosarak-1094335425.html
İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'
İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'
Sputnik Türkiye
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da yaptığı konuşmada partisinin üye sayısının giderek arttığını söyledi ve "200 bine yakın insan son birkaç haftada... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T17:25+0300
2025-03-09T17:25+0300
poli̇ti̇ka
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adana
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed5f86fbdcdf2d533376bfd40f3bb94e.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'da CHP'lilerle bir araya geldi.Konuşmasında bütünleşme ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu, 2 yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" dediğini ve CHP'deki değişimin ardından sıra da Türkiye'nin değişiminin olduğunu şu ifadelerle aktardı:İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.Ön seçim çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741d7d13a94dc3bf083f033525969da1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adana, ekrem i̇mamoğlu
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adana, ekrem i̇mamoğlu

İmamoğlu Adana'da CHP'lilere seslendi: '200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu'

17:25 09.03.2025
© AA / Bekir Ömer Fansaİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA / Bekir Ömer Fansa
Abone ol
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da yaptığı konuşmada partisinin üye sayısının giderek arttığını söyledi ve "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'da CHP'lilerle bir araya geldi.
Konuşmasında bütünleşme ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu, 2 yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" dediğini ve CHP'deki değişimin ardından sıra da Türkiye'nin değişiminin olduğunu şu ifadelerle aktardı:
"2023'te genel seçimde başarılı olamadık, çok üzüldük, yıkıldık ama 2023 kurultayında hemen silkelendik ve ayağa kalktık. Hep birlikte 31 Mart 2024'ten bu yana Türkiye'nin birinci partisiyiz. Sevgili dostlarım şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. 23 Mart'ta ne yapacağız? Önce biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ayağa kalkacağız, hep birlikte yola koyulacağız. Sonra milletimizin değişim umudu dalga dalga büyüyecek ve biz iktidar olacağız."
İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu" dedi.
Ön seçim çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor
16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала