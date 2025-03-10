https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/barcelonanin-yildiz-ismi-esi-tarafindan-fitness-antrenoruyle-aldatildi-8-yillik-evlilik-sona-erdi-1094362320.html

Barcelona'nın yıldız ismi eşi tarafından fitness antrenörüyle aldatıldı: 8 yıllık evlilik sona erdi

Barcelona'nın yıldız ismi eşi tarafından fitness antrenörüyle aldatıldı: 8 yıllık evlilik sona erdi

Sputnik Türkiye

Barcelona’nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, eşi Daniela Jehle tarafından kişisel antrenörüyle aldatıldığını öğrenince 8 yıllık evliliğini sonlandırdı... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T17:21+0300

2025-03-10T17:21+0300

2025-03-10T17:21+0300

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Barcelona kalecisi Ter Stegen, eşi Daniela Jehle tarafından aldatıldığını öğrenince otele yerleşti.İspanyol basınına göre; Ter Stegen, eşi Daniela Jehle’nin kendisini kişisel fitness antrenörüyle aldattığını öğrendi. Aldatma olayının ortaya çıkmasının ardından deneyimli kalecinin ailesinin yaşadığı evden ayrıldığı ve iki aydır Barcelona’da bir otelde kalmaya başladığı ifade edildi. Çiftin iki çocuğu bulunurken, boşanmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Ter Stegen’in kariyeri etkilenecek mi?Barcelona’nın tecrübeli kalecisi, uzun yıllardır takımın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekerken yaşadığı bu olayın, performansını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Takım arkadaşları ve teknik ekibin, Ter Stegen’e bu süreçte moral vermeye çalıştığı öğrenilirken, kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

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