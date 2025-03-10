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Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T11:11+0300
2025-03-10T11:11+0300
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
yaşlı aylığı
engelli
engelli ve yaşlılık aylığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Göktaş, Mart ayına ilişkin 6.2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şu açıklamayı yaptı:
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yaşlı aylığı, bakan göktaş yaşlı aylığı, yaşlı ve engelli aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı yatırıldı mı, mart ayı yaşlı hesaplara yattı mı? mart ayı engelli aylığı hesaplara yattı mı?
yaşlı aylığı, bakan göktaş yaşlı aylığı, yaşlı ve engelli aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı yatırıldı mı, mart ayı yaşlı hesaplara yattı mı? mart ayı engelli aylığı hesaplara yattı mı?

Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

11:11 10.03.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Göktaş, Mart ayına ilişkin 6.2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şu açıklamayı yaptı:

“Bu doğrultuda mart ayı için 3.5 milyar lira yaşlı aylığı, 2.7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6.2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Üniversite- Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
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