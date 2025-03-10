https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/bakan-goktas-acikladi-bugun-hesaplara-yatirildi-1094345521.html

Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T11:11+0300

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türki̇ye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

yaşlı aylığı

engelli

engelli ve yaşlılık aylığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Göktaş, Mart ayına ilişkin 6.2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şu açıklamayı yaptı:

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