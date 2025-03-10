https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ak-partiden-googlea-tepki-izin-vermeyecegiz-1094365841.html
AK Parti'den Google'a tepki: 'İzin vermeyeceğiz'
AK Parti'den Google'a tepki: 'İzin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Google'ın haber takip alanı Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek tepkilere neden oldu. AK Parti Genel Başkan... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T19:28+0300
2025-03-10T19:28+0300
2025-03-10T19:38+0300
türki̇ye
google
ak parti
medya
haber
asılsız haber
yalan haber
algoritma
internet
internet sitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055611833_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_69df233a160b50224bcd3a18ff996244.jpg
Google'ın Keşfet algoritmasındaki değişiklik, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek haksız rekabet ve haber alma özgürlüğü endişelerine yol açtı.Google'ın haber takip alanı olan Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, özellikle yerel ve bağımsız yayıncılar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Değişiklik sonrası bazı haber sitelerinin trafiği büyük ölçüde düşerken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum, hem rekabet eşitsizliğine yol açtığı hem de halkın haber alma özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.AK Parti'den Google'a sert uyarıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişikliklerini eleştirerek, konuya ilişkin net bir duruş sergiledi. Yayman, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bazı haber sitelerinin trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.Yayman, Google'ın daha önce de rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle uyarıldığını hatırlatarak, "Son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Yayman, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte, hem yayıncıların hem de vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm adımları atacağız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055611833_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_88c60987543f7f2c8d57bdd8c7b41d47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
google, ak parti, medya, haber, asılsız haber, yalan haber, algoritma, internet, internet sitesi, i̇nternet erişimi, internet siteleri
google, ak parti, medya, haber, asılsız haber, yalan haber, algoritma, internet, internet sitesi, i̇nternet erişimi, internet siteleri
AK Parti'den Google'a tepki: 'İzin vermeyeceğiz'
19:28 10.03.2025 (güncellendi: 19:38 10.03.2025)
Google'ın haber takip alanı Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek tepkilere neden oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Google'ın şeffaf olmayan uygulamalarının rekabeti bozduğunu ve haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.
Google'ın Keşfet algoritmasındaki değişiklik, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek haksız rekabet ve haber alma özgürlüğü endişelerine yol açtı.
Google'ın haber takip alanı olan Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, özellikle yerel ve bağımsız yayıncılar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Değişiklik sonrası bazı haber sitelerinin trafiği büyük ölçüde düşerken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum, hem rekabet eşitsizliğine yol açtığı hem de halkın haber alma özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.
AK Parti'den Google'a sert uyarı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişikliklerini eleştirerek, konuya ilişkin net bir duruş sergiledi. Yayman, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bazı haber sitelerinin trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.
Yayman, Google'ın daha önce de rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle uyarıldığını hatırlatarak, "Son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Yayman, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte, hem yayıncıların hem de vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm adımları atacağız" şeklinde konuştu.