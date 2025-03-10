https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ak-partiden-googlea-tepki-izin-vermeyecegiz-1094365841.html

AK Parti'den Google'a tepki: 'İzin vermeyeceğiz'

AK Parti'den Google'a tepki: 'İzin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Google'ın haber takip alanı Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek tepkilere neden oldu. AK Parti Genel Başkan... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T19:28+0300

2025-03-10T19:28+0300

2025-03-10T19:38+0300

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Google'ın Keşfet algoritmasındaki değişiklik, yayıncıların trafiğini olumsuz etkileyerek haksız rekabet ve haber alma özgürlüğü endişelerine yol açtı.Google'ın haber takip alanı olan Keşfet'te yaptığı algoritma değişikliği, özellikle yerel ve bağımsız yayıncılar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Değişiklik sonrası bazı haber sitelerinin trafiği büyük ölçüde düşerken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum, hem rekabet eşitsizliğine yol açtığı hem de halkın haber alma özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.AK Parti'den Google'a sert uyarıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişikliklerini eleştirerek, konuya ilişkin net bir duruş sergiledi. Yayman, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bazı haber sitelerinin trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.Yayman, Google'ın daha önce de rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle uyarıldığını hatırlatarak, "Son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Yayman, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte, hem yayıncıların hem de vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm adımları atacağız" şeklinde konuştu.

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