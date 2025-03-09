https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşanan olayların 'terör saldırısı' olduğunu belirterek, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T16:56+0300

2025-03-09T16:56+0300

2025-03-09T17:06+0300

poli̇ti̇ka

ömer çelik

ak parti

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f4e1a4315b7fe440c4a75291a8ef7a6.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara ilşkin açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresinde gerçekleşen saldırıları terör saldırısı olarak nitelendirdiklerini söyleyen Çelik, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon planlanıyor." dedi.Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini sonuna kadar savunduklarını söyleyen Çelik, "Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz." diye konuştu.Çelik, "Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sunni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır." diye konuştu.İsrail'den sığınma ve korunma talep edenlere tepki gösteren Çelik, "Bunların hepsi net bir provokasyondur. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır. Bu terörü gerçekleştirenler İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hizbullah-suriyedeki-olaylara-mudahale-ettigi-iddialarini-reddetti-1094325431.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, ak parti, suriye