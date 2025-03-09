https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/omer-celik-suriyede-provokasyon-planlaniyor-1094334770.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşanan olayların 'terör saldırısı' olduğunu belirterek, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T16:56+0300
2025-03-09T16:56+0300
2025-03-09T17:06+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara ilşkin açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresinde gerçekleşen saldırıları terör saldırısı olarak nitelendirdiklerini söyleyen Çelik, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon planlanıyor." dedi.Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini sonuna kadar savunduklarını söyleyen Çelik, "Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz." diye konuştu.Çelik, "Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sunni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır." diye konuştu.İsrail'den sığınma ve korunma talep edenlere tepki gösteren Çelik, "Bunların hepsi net bir provokasyondur. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır. Bu terörü gerçekleştirenler İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hizbullah-suriyedeki-olaylara-mudahale-ettigi-iddialarini-reddetti-1094325431.html
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ömer çelik, ak parti, suriye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de provokasyon planlanıyor
16:56 09.03.2025 (güncellendi: 17:06 09.03.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşanan olayların 'terör saldırısı' olduğunu belirterek, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon planlanıyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara ilşkin açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresinde gerçekleşen saldırıları terör saldırısı olarak nitelendirdiklerini söyleyen Çelik, "Suriye'de mezhepçi bir kışkırtma var, provokasyon planlanıyor." dedi.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini sonuna kadar savunduklarını söyleyen Çelik, "Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz." diye konuştu.
Çelik, "Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sunni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır." diye konuştu.
İsrail'den sığınma ve korunma talep edenlere tepki gösteren Çelik, "Bunların hepsi net bir provokasyondur. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır. Bu terörü gerçekleştirenler İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır." dedi.