https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/afrika-sicaklari-geliyor-meteoroloji-uzmani-pik-tarihini-acikladi-27-dereceye-kadar-cikacak-1094351182.html

Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanı 'pik' tarihini açıkladı, 27 dereceye kadar çıkacak

Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanı 'pik' tarihini açıkladı, 27 dereceye kadar çıkacak

Sputnik Türkiye

Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T12:36+0300

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Mart ayının başından itibaren artan sıcaklıklar, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte rekor seviyelere ulaşacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta yaşayacağız” diyerek vatandaşları uyardı.Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların 25 dereceleri bulacağı, İstanbul’un iç kesimlerinde ise 27-28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıklar gün gün nasıl artacak?Hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların hangi gün, hangi bölgelerde nasıl değişeceğini açıkladı:15 Mart’ta sıcaklık zirve yapacakAdil Tek, 15 Mart’ta Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağını belirtti:“Cumartesi günü sıcaklıklar 25 dereceyi aşacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de rekor sıcaklıklar göreceğiz.”İstanbul’da ise sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarında seyredecek ancak şehrin iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar çıkabilecek.İklim değişikliği etkisini artırıyorCopernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, Şubat 2025, tarihteki en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Uzmanlar, El Niño ve La Niña fenomenlerinin deniz suyu sıcaklıklarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırdığına dikkat çekiyor.Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilim sıcaklıkların arttığını gösteriyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/meteorolojiden-sicakliklar-rekor-kiracak-uyarisi-30-dereceyi-bulacak-bahar-yasanmadan-yaz-geliyor-1094340321.html

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