https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/afrika-sicaklari-geliyor-meteoroloji-uzmani-pik-tarihini-acikladi-27-dereceye-kadar-cikacak-1094351182.html
Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanı 'pik' tarihini açıkladı, 27 dereceye kadar çıkacak
Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanı 'pik' tarihini açıkladı, 27 dereceye kadar çıkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T12:36+0300
2025-03-10T12:36+0300
2025-03-10T12:36+0300
türki̇ye
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bugün hava durumu
meteoroloji
afrika
sıcak
sıcak hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094351443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad08cb9c03a7b6f2ae73abcf3e4166a3.jpg
Mart ayının başından itibaren artan sıcaklıklar, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte rekor seviyelere ulaşacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta yaşayacağız” diyerek vatandaşları uyardı.Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların 25 dereceleri bulacağı, İstanbul’un iç kesimlerinde ise 27-28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıklar gün gün nasıl artacak?Hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların hangi gün, hangi bölgelerde nasıl değişeceğini açıkladı:15 Mart’ta sıcaklık zirve yapacakAdil Tek, 15 Mart’ta Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağını belirtti:“Cumartesi günü sıcaklıklar 25 dereceyi aşacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de rekor sıcaklıklar göreceğiz.”İstanbul’da ise sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarında seyredecek ancak şehrin iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar çıkabilecek.İklim değişikliği etkisini artırıyorCopernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, Şubat 2025, tarihteki en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Uzmanlar, El Niño ve La Niña fenomenlerinin deniz suyu sıcaklıklarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırdığına dikkat çekiyor.Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilim sıcaklıkların arttığını gösteriyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/meteorolojiden-sicakliklar-rekor-kiracak-uyarisi-30-dereceyi-bulacak-bahar-yasanmadan-yaz-geliyor-1094340321.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094351443_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_09524cee87517c81f9070b4ad7591287.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, meteoroloji, afrika, sıcak, sıcak hava
hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, meteoroloji, afrika, sıcak, sıcak hava
Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanı 'pik' tarihini açıkladı, 27 dereceye kadar çıkacak
Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak ve bazı bölgelerde 27-28 dereceye kadar yükselecek. 15 Mart’ta ise sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor.
Mart ayının başından itibaren artan sıcaklıklar, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte rekor seviyelere ulaşacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta yaşayacağız” diyerek vatandaşları uyardı.
Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların 25 dereceleri bulacağı, İstanbul’un iç kesimlerinde ise 27-28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar gün gün nasıl artacak?
Hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların hangi gün, hangi bölgelerde nasıl değişeceğini açıkladı:
11-12 Mart
: Güney ve batı bölgelerde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise soğuk hava etkisini sürdürecek
.
13 Mart
: Adana, Ege Bölgesi’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi ve Karadeniz kıyıları
sıcak hava dalgasından en çok etkilenen bölgeler olacak.
14 Mart
: Antalya ve Adana’da sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak
. Ege’nin iç kesimlerinde de belirgin bir sıcaklık artışı yaşanacak.
15 Mart’ta sıcaklık zirve yapacak
Adil Tek, 15 Mart’ta Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağını belirtti:
“Cumartesi günü sıcaklıklar 25 dereceyi aşacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de rekor sıcaklıklar göreceğiz.”
İstanbul’da ise sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarında seyredecek ancak şehrin iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar çıkabilecek.
İklim değişikliği etkisini artırıyor
Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, Şubat 2025, tarihteki en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Uzmanlar, El Niño ve La Niña fenomenlerinin deniz suyu sıcaklıklarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırdığına dikkat çekiyor.
Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilim sıcaklıkların arttığını gösteriyor” dedi.