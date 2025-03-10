https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/acun-ilicali-hakkindaki-iddianame-kabul-edildi-5-yil-3-aya-kadar-hapis-cezasi-talep-edildi-1094359243.html
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı 5 yıl 3 aya kadar hapis... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T16:37+0300
2025-03-10T16:37+0300
2025-03-10T16:37+0300
türki̇ye
acun ilıcalı
cumhuriyet başsavcılığı
yasadışı bahis
yargılama
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı’nın da arasında bulunduğu 8 sanığın Temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.2 Temmuz'da hakim karşısına çıkmaları bekleniyorYasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyor.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/acun-ilicali-hakkindaki-iddianamenin-detaylarina-ulasildi-bahis-oyununa-dijital-uyusturucu-1094223474.html
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acun ilıcalı, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, yargılama
acun ilıcalı, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, yargılama
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı’nın da arasında bulunduğu 8 sanığın Temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.
2 Temmuz'da hakim karşısına çıkmaları bekleniyor
Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.