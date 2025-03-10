https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/acun-ilicali-hakkindaki-iddianame-kabul-edildi-5-yil-3-aya-kadar-hapis-cezasi-talep-edildi-1094359243.html

Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi

Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi

Sputnik Türkiye

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı 5 yıl 3 aya kadar hapis... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T16:37+0300

2025-03-10T16:37+0300

2025-03-10T16:37+0300

türki̇ye

acun ilıcalı

cumhuriyet başsavcılığı

yasadışı bahis

yargılama

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı’nın da arasında bulunduğu 8 sanığın Temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.2 Temmuz'da hakim karşısına çıkmaları bekleniyorYasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyor.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/acun-ilicali-hakkindaki-iddianamenin-detaylarina-ulasildi-bahis-oyununa-dijital-uyusturucu-1094223474.html

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acun ilıcalı, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, yargılama