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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/acun-ilicali-hakkindaki-iddianamenin-detaylarina-ulasildi-bahis-oyununa-dijital-uyusturucu-1094223474.html
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı: Bahis oyununa 'dijital uyuşturucu' benzetmesi
Acun Ilıcalı hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı: Bahis oyununa 'dijital uyuşturucu' benzetmesi
Sputnik Türkiye
TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:06+0300
2025-03-05T17:06+0300
türki̇ye
acun ilıcalı
tv8
exxen
rtük
bahis
yasadışı bahis
uyuşturucu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedildi.İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.'Yayıncının hiçbir geliri yok'İddianamede, şüphelilerin ifadeleri özet olarak yer aldı.Buna göre, şüpheliler, soruşturmaya konu olan maç yayınlarının, sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının müdahalesiz yayınlamakla mükellef olduklarını belirtti.Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını kaydetti.Şüpheliler, bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayını yapılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını savundu.Bahis oyununa 'dijital uyuşturucu' benzetmesiİddianamede, soruşturmaya konu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı aktarılarak, 'dijital uyuşturucu' niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziken veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayını izleyenlerce görülecek şekilde yayınlanmasının da yayıncı açısından suç teşkil ettiği de iddianamede belirtildi.İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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Acun Ilıcalı hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı: Bahis oyununa 'dijital uyuşturucu' benzetmesi

17:06 05.03.2025
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedildi.
İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.
İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.

'Yayıncının hiçbir geliri yok'

İddianamede, şüphelilerin ifadeleri özet olarak yer aldı.
Buna göre, şüpheliler, soruşturmaya konu olan maç yayınlarının, sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının müdahalesiz yayınlamakla mükellef olduklarını belirtti.
Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını kaydetti.
Şüpheliler, bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayını yapılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını savundu.

Bahis oyununa 'dijital uyuşturucu' benzetmesi

İddianamede, soruşturmaya konu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı aktarılarak, 'dijital uyuşturucu' niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.
Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziken veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayını izleyenlerce görülecek şekilde yayınlanmasının da yayıncı açısından suç teşkil ettiği de iddianamede belirtildi.
İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi
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