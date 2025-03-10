https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/15-yasindan-buyuk-benzinli-ve-dizel-araclara-yakit-yasagi-geldi-istasyonlar-satis-yapmayacak-1094366268.html
15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı geldi: İstasyonlar satış yapmayacak
15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı geldi: İstasyonlar satış yapmayacak
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Delhi, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında radikal bir karar alarak, 15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçların akaryakıt... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T20:31+0300
2025-03-10T20:31+0300
2025-03-10T20:31+0300
dünya
hindistan
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzinci
dizel
dizel yakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056262753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8bf69824f117cb1c0fd7b6e109c5f571.jpg
Delhi hükümeti, şehirdeki sis ve hava kirliliği sorununu azaltmak için benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı getirdi.Yeni düzenlemeye göre, Delhi'deki tüm akaryakıt istasyonları, hangi araçlara yakıt verilip verilmeyeceğini tespit etmek için yapay zeka destekli kamera sistemleriyle donatılacak. Sistemin 15 yaşını aşmış araçları otomatik olarak tanıyacağı ve bu araçlara yakıt satışını engelleyeceği ifade edildi. Yaklaşık 21.5 milyon nüfusa sahip olan Delhi'de, yasağın 100 binden fazla kayıtlı aracı etkilemesi beklendiği açıklandı.Delhi hükümeti, hava kalitesini iyileştirmek için elektrikli otobüslerin kullanımını artırmayı planladığını ve halihazırda doğal gazla çalışan otobüslerin yüzde 90'ının elektrikli modellerle değiştirileceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl içinde 8 bin elektrikli otobüsün satın alınacağı kentte ayrıca, yüksek binalar ve ticari mülklerde, havadaki kirletici parçacıkları temizlemek için 'anti-smog silahları' adı verilen ve havaya ince su parçacıkları püskürten sistemlerin kullanılması zorunlu hale getirildi.Mumbai'de de benzer adımlar gündemdeDelhi'nin yanı sıra, Hindistan'ın batısındaki Mumbai şehri de benzer önlemleri alacağını ifade etti. Maharashtra eyaletinde görevlendirilen bir uzman paneli, benzinli ve dizel araçların tamamen yasaklanması seçeneğini inceledi. Mumbai'de, araç trafiğinin neden olduğu hava kirliliği, özellikle Ocak ayında mahkemelerin acil müdahale çağrısı yapmasına neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yuksek-elektrik-faturalari-ile-karsilasmamak-icin-dikkat-elektrikli-araclar-evde-sarj-edilmemeli-1092542833.html
hindistan
mumbai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056262753_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5a6f9bb09d6157e6acf50996563da702.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, dizel, dizel yakıt, biyodizel, doğal gaz, otobüs, araba, mumbai, elektrik, hava kirliliği
hindistan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, dizel, dizel yakıt, biyodizel, doğal gaz, otobüs, araba, mumbai, elektrik, hava kirliliği
15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı geldi: İstasyonlar satış yapmayacak
Hindistan'ın başkenti Delhi, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında radikal bir karar alarak, 15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçların akaryakıt istasyonlarından yakıt almasını yasakladı. 31 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu yasak, özellikle eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesini hedefleyerek kirliliği azaltacak.
Delhi hükümeti, şehirdeki sis ve hava kirliliği sorununu azaltmak için benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı getirdi.
Yeni düzenlemeye göre, Delhi'deki tüm akaryakıt istasyonları, hangi araçlara yakıt verilip verilmeyeceğini tespit etmek için yapay zeka destekli kamera sistemleriyle donatılacak. Sistemin 15 yaşını aşmış araçları otomatik olarak tanıyacağı ve bu araçlara yakıt satışını engelleyeceği ifade edildi. Yaklaşık 21.5 milyon nüfusa sahip olan Delhi'de, yasağın 100 binden fazla kayıtlı aracı etkilemesi beklendiği açıklandı.
Delhi hükümeti, hava kalitesini iyileştirmek için elektrikli otobüslerin kullanımını artırmayı planladığını ve halihazırda doğal gazla çalışan otobüslerin yüzde 90'ının elektrikli modellerle değiştirileceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl içinde 8 bin elektrikli otobüsün satın alınacağı kentte ayrıca, yüksek binalar ve ticari mülklerde, havadaki kirletici parçacıkları temizlemek için 'anti-smog silahları' adı verilen ve havaya ince su parçacıkları püskürten sistemlerin kullanılması zorunlu hale getirildi.
Mumbai'de de benzer adımlar gündemde
Delhi'nin yanı sıra, Hindistan'ın batısındaki Mumbai şehri de benzer önlemleri alacağını ifade etti. Maharashtra eyaletinde görevlendirilen bir uzman paneli, benzinli ve dizel araçların tamamen yasaklanması seçeneğini inceledi. Mumbai'de, araç trafiğinin neden olduğu hava kirliliği, özellikle Ocak ayında mahkemelerin acil müdahale çağrısı yapmasına neden olmuştu.