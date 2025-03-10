https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/15-yasindan-buyuk-benzinli-ve-dizel-araclara-yakit-yasagi-geldi-istasyonlar-satis-yapmayacak-1094366268.html

15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı geldi: İstasyonlar satış yapmayacak

15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı geldi: İstasyonlar satış yapmayacak

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın başkenti Delhi, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında radikal bir karar alarak, 15 yaşından büyük benzinli ve dizel araçların akaryakıt... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T20:31+0300

2025-03-10T20:31+0300

2025-03-10T20:31+0300

dünya

hindistan

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

benzin pompası

kurşunlu benzin

benzinci

dizel

dizel yakıt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056262753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8bf69824f117cb1c0fd7b6e109c5f571.jpg

Delhi hükümeti, şehirdeki sis ve hava kirliliği sorununu azaltmak için benzinli ve dizel araçlara yakıt yasağı getirdi.Yeni düzenlemeye göre, Delhi'deki tüm akaryakıt istasyonları, hangi araçlara yakıt verilip verilmeyeceğini tespit etmek için yapay zeka destekli kamera sistemleriyle donatılacak. Sistemin 15 yaşını aşmış araçları otomatik olarak tanıyacağı ve bu araçlara yakıt satışını engelleyeceği ifade edildi. Yaklaşık 21.5 milyon nüfusa sahip olan Delhi'de, yasağın 100 binden fazla kayıtlı aracı etkilemesi beklendiği açıklandı.Delhi hükümeti, hava kalitesini iyileştirmek için elektrikli otobüslerin kullanımını artırmayı planladığını ve halihazırda doğal gazla çalışan otobüslerin yüzde 90'ının elektrikli modellerle değiştirileceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl içinde 8 bin elektrikli otobüsün satın alınacağı kentte ayrıca, yüksek binalar ve ticari mülklerde, havadaki kirletici parçacıkları temizlemek için 'anti-smog silahları' adı verilen ve havaya ince su parçacıkları püskürten sistemlerin kullanılması zorunlu hale getirildi.Mumbai'de de benzer adımlar gündemdeDelhi'nin yanı sıra, Hindistan'ın batısındaki Mumbai şehri de benzer önlemleri alacağını ifade etti. Maharashtra eyaletinde görevlendirilen bir uzman paneli, benzinli ve dizel araçların tamamen yasaklanması seçeneğini inceledi. Mumbai'de, araç trafiğinin neden olduğu hava kirliliği, özellikle Ocak ayında mahkemelerin acil müdahale çağrısı yapmasına neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yuksek-elektrik-faturalari-ile-karsilasmamak-icin-dikkat-elektrikli-araclar-evde-sarj-edilmemeli-1092542833.html

hindistan

mumbai

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, dizel, dizel yakıt, biyodizel, doğal gaz, otobüs, araba, mumbai, elektrik, hava kirliliği