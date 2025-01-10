https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yuksek-elektrik-faturalari-ile-karsilasmamak-icin-dikkat-elektrikli-araclar-evde-sarj-edilmemeli-1092542833.html
Yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmamak için dikkat: 'Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli'
Yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmamak için dikkat: 'Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli'
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Bayraktar önümüzdeki üç ay boyunca elektrikte zam olmayacağını açıkladı. Fakat Şubat ayından itibaren aylık 417 kilowattsaatin üzerinde tüketim... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:19+0300
2025-01-10T15:19+0300
2025-01-10T15:19+0300
ekonomi
alparslan bayraktar
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik faturalarında devlet desteğinin devam edeceğini; ancak bu desteği gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek için yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıklamıştı.Yeni yılla birlikte, elektrik tüketimi ülke ortalamasının iki katından fazla olanlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Bu sınır ise yıllık 5 bin kilowattsaat, aylık ise 417 kilowattsaate denk geliyor. Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bunun yüzde 3’ünün yani 1.2 milyon abone aylık 417 kilowattsaatin üzerinde elektrik tüketiyor. Düzenlemelerden bu kesimin etkilenmesi bekleniyor.Desteklemelerden dar gelirlinin yararlanması isteniyorTarif değişikliğine ilişkin yapılan açıklamalarda, elektrik tüketiminde dar gelirli ailelerin desteklenmesi için yapıldığı vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada bugüne kadar elektrik ve doğalgaz için 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının ilk on aylık döneminde 275 milyar TL destekleme yapıldığını açıkladı. Elektrikte uygulanmaya başlanan yeni tarife ile birlikte lüks kullanımın desteklenmesinin sona erdirilmesi hedefleniyor.‘Fazla kullanımda sınır aşılabilir’Elektrikte uygulanacak 417 kilowattsaat sınırının aşılmaması için tüketicilerin dikkat etmesi gerekeni özetleyen Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:Kullanılmayan cihazlar prizden çekilmeliElektrik tasarrufu için yapılması gerekenleri de sıralayan Aslanoğlu şunları söyledi:Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeliLüks kullanımın kullanılan elektrik miktarını artıracağına dikkat çeken Enerji Uzmanı Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-bayraktar-suriyeye-elektrik-veriyoruz-1092511103.html
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elektrik arıza, elektrik kesintisi, elektrikli araç, elektrik maliyeti, elektrik faturası, elektrik faturası ne zam gelir, elektrik zammı, elektrik faturası tarifesi
elektrik arıza, elektrik kesintisi, elektrikli araç, elektrik maliyeti, elektrik faturası, elektrik faturası ne zam gelir, elektrik zammı, elektrik faturası tarifesi
Yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmamak için dikkat: 'Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli'
Özel
Enerji Bakanı Bayraktar önümüzdeki üç ay boyunca elektrikte zam olmayacağını açıkladı. Fakat Şubat ayından itibaren aylık 417 kilowattsaatin üzerinde tüketim yapanlar daha fazla fatura ödeyecek. Yüksek oranda fatura ödememek için dikkat edilmesi gerekenleri uzmanı anlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik faturalarında devlet desteğinin devam edeceğini; ancak bu desteği gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek için yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıklamıştı.
Yeni yılla birlikte, elektrik tüketimi ülke ortalamasının iki katından fazla olanlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Bu sınır ise yıllık 5 bin kilowattsaat, aylık ise 417 kilowattsaate denk geliyor. Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bunun yüzde 3’ünün yani 1.2 milyon abone aylık 417 kilowattsaatin üzerinde elektrik tüketiyor. Düzenlemelerden bu kesimin etkilenmesi bekleniyor.
Desteklemelerden dar gelirlinin yararlanması isteniyor
Tarif değişikliğine ilişkin yapılan açıklamalarda, elektrik tüketiminde dar gelirli ailelerin desteklenmesi için yapıldığı vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada bugüne kadar elektrik ve doğalgaz için 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının ilk on aylık döneminde 275 milyar TL destekleme yapıldığını açıkladı. Elektrikte uygulanmaya başlanan yeni tarife ile birlikte lüks kullanımın desteklenmesinin sona erdirilmesi hedefleniyor.
‘Fazla kullanımda sınır aşılabilir’
Elektrikte uygulanacak 417 kilowattsaat sınırının aşılmaması için tüketicilerin dikkat etmesi gerekeni özetleyen Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:
“Değişiklik şöyle, yıllık 5 bin kilowattsaatlik bir limit var Bunun altı, sübvansiyon şeklinde devam ederken, üstündeki kullanımlar sübvansiyonlardan faydalanamayacak gibi bir durum var. Ne kadara tekabül ediyor sorusu, yani insanların yüzde kaçı 5 bin kilowattsaatlik altından daha fazla kullanıyorluğunun yanıtı yüzde 3 civarı olması lazım. 4 kişilik ailenin lükse kaçmadan yaptığı tüketim 417 kilowattsaatlik altında kalıyor. Ancak kurutma makinesi çalıştıranlar, çamaşır makinesi çalıştıranlar ve elektrikli otomobilini evinde şarj edenler için üst gruba geçme tehlikesi bulunuyor.”
Kullanılmayan cihazlar prizden çekilmeli
Elektrik tasarrufu için yapılması gerekenleri de sıralayan Aslanoğlu şunları söyledi:
“Kullanılmayan elektrikli araçların fişlerden çekilmesi ilk yapılabilecekler arasında geliyor. Çamaşır, bulaşık makinası gibi araçların çalışma sıklığının azaltılması, dolmadan çalıştırılmaması da bir yöntem olabilir. Yine bu araçların çalıştırıldığı saatlerin, daha az elektrik tüketim olduğu saatlerde çalıştırılması kilowattsaat olarak etki etmesede ücret olarak faturanın düşmesine etki edecektir. Yine tasarruflu elektrikli araçların kullanılması da harcanan elektrik oranın azalmasını sağlayacaktır.”
Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli
Lüks kullanımın kullanılan elektrik miktarını artıracağına dikkat çeken Enerji Uzmanı Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lüks tüketim olarak nitelenen harcamalar faturaların katlanmasına neden olacaktır. Örneğin son zamanda elektrikli araçlar kullanılmaya başladı. Bu araçların evlerde şarj edildiği durumlarda artık faturaların katlanmasına sebep olacak. Bunun gibi araçların kullanılması da yine tüketim miktarının artmasına ve daha çok fatura ödenmesine neden olacaktır”