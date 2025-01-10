https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yuksek-elektrik-faturalari-ile-karsilasmamak-icin-dikkat-elektrikli-araclar-evde-sarj-edilmemeli-1092542833.html

Yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmamak için dikkat: 'Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli'

Yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmamak için dikkat: 'Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeli'

Sputnik Türkiye

Enerji Bakanı Bayraktar önümüzdeki üç ay boyunca elektrikte zam olmayacağını açıkladı. Fakat Şubat ayından itibaren aylık 417 kilowattsaatin üzerinde tüketim... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:19+0300

2025-01-10T15:19+0300

2025-01-10T15:19+0300

ekonomi

alparslan bayraktar

elektrik

elektrik kesintisi

elektrik santrali

elektrik zammı

elektrik faturası

elektrik borcu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik faturalarında devlet desteğinin devam edeceğini; ancak bu desteği gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek için yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıklamıştı.Yeni yılla birlikte, elektrik tüketimi ülke ortalamasının iki katından fazla olanlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Bu sınır ise yıllık 5 bin kilowattsaat, aylık ise 417 kilowattsaate denk geliyor. Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bunun yüzde 3’ünün yani 1.2 milyon abone aylık 417 kilowattsaatin üzerinde elektrik tüketiyor. Düzenlemelerden bu kesimin etkilenmesi bekleniyor.Desteklemelerden dar gelirlinin yararlanması isteniyorTarif değişikliğine ilişkin yapılan açıklamalarda, elektrik tüketiminde dar gelirli ailelerin desteklenmesi için yapıldığı vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada bugüne kadar elektrik ve doğalgaz için 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının ilk on aylık döneminde 275 milyar TL destekleme yapıldığını açıkladı. Elektrikte uygulanmaya başlanan yeni tarife ile birlikte lüks kullanımın desteklenmesinin sona erdirilmesi hedefleniyor.‘Fazla kullanımda sınır aşılabilir’Elektrikte uygulanacak 417 kilowattsaat sınırının aşılmaması için tüketicilerin dikkat etmesi gerekeni özetleyen Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:Kullanılmayan cihazlar prizden çekilmeliElektrik tasarrufu için yapılması gerekenleri de sıralayan Aslanoğlu şunları söyledi:Elektrikli araçlar evde şarj edilmemeliLüks kullanımın kullanılan elektrik miktarını artıracağına dikkat çeken Enerji Uzmanı Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-bayraktar-suriyeye-elektrik-veriyoruz-1092511103.html

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