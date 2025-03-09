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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonrasında soru ve cevapları yayımlandı. Peki... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025 YDS/1 sınavı tamamlandı. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise tüm gözler YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?80 soru soruldu120 bin 261 adayın başvurduğu ve 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi.Diğer dillerden ise adaylara yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu soruldu.2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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yds kaç dakika, yds saat kaçta, yds sonuçları ne zaman
yds kaç dakika, yds saat kaçta, yds sonuçları ne zaman

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı

15:04 09.03.2025
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonrasında soru ve cevapları yayımlandı. Peki, 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YDS/1 sınavı tamamlandı. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise tüm gözler YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

80 soru soruldu

120 bin 261 adayın başvurduğu ve 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi.

Diğer dillerden ise adaylara yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu soruldu.
2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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YKS için son gün: ÖSYM Başkanı duyurdu
3 Mart, 12:34
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