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Vedat Milor'a Kent Lokantası soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yanıt
Vedat Milor'a Kent Lokantası soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yanıt
Sputnik Türkiye
Yemek eleştirmeni Vedat Milor’un Üsküdar Kent Lokantası ziyaretine Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı. İBB Başkanı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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vedat milor
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş ve bu deneyimini YouTube kanalında paylaşmıştı. "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı videosu, geniş yankı uyandırırken, Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.Milor: 'Hiçbir kuruluştan ödeme almadım'Vedat Milor, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir kuruluştan ödeme almadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı"Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım."Ekrem İmamoğlu'ndan tepki: 'Daha çok açılacak'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vedat Milor hakkında başlatılan soruşturmaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/vedat-milor-kent-lokantasini-ziyaret-ettigi-videosunu-yayimladi-bu-fiyat-gercek-mi-1092350984.html
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ekrem i̇mamoğlu, vedat milor, kent lokantası, soruşturma
ekrem i̇mamoğlu, vedat milor, kent lokantası, soruşturma

Vedat Milor'a Kent Lokantası soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yanıt

10:27 07.03.2025
© Fotoğraf : İBB BasınVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Fotoğraf : İBB Basın
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor’un Üsküdar Kent Lokantası ziyaretine Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milor'a açılan soruşturmaya tepki göstererek "Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır" dedi.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş ve bu deneyimini YouTube kanalında paylaşmıştı. "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı videosu, geniş yankı uyandırırken, Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Milor: 'Hiçbir kuruluştan ödeme almadım'

Vedat Milor, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir kuruluştan ödeme almadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı
"Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım."

Ekrem İmamoğlu'ndan tepki: 'Daha çok açılacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vedat Milor hakkında başlatılan soruşturmaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
YAŞAM
Vedat Milor Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı: 'Bu fiyat gerçek mi?'
4 Ocak, 19:45
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