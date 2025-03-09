Ticaret Bakanı Bolat'tan Vedat Milor yorumu: 'Mağduriyet edebiyatı'

"İşin aslı şudur arkadaşlar. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü diye bizim bir genel müdürlüğümüz var. Bunun görevleri arasında sahte reklamlarla ve örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni bir görevi var, kanun maddesine dayanan. Bu görevini yaparken de tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir Reklam Kurulu var. Bu tarafsız kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece iki kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı. 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'ler ve temsilcilerden oluşuyor. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi, o reklam kurulunun üyesi. İddia şu, Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş, orada yemek yemiş. Ne güzel, biz bundan mutluluk duyarız ama Youtube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş. Reklam Kurulunun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı bir kendisi dosya hazırlıyor ve diyor ki ilgili daire başkanı da görüyor, imzalıyor. 5 Mart Çarşamba günü Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor Youtuber ya, Youtube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce Youtube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar."