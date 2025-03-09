https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/super-lig-macinda-korkutan-sakatlik-kafasina-darbe-alinca-bilinci-kapandi-ambulansla-hastaneye-1094331618.html
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Kafasına darbe alınca bilinci kapandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Kafasına darbe alınca bilinci kapandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T14:14+0300
2025-03-09T14:14+0300
2025-03-09T15:14+0300
spor
sakatlık
sivasspor
maç
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.Kafa kafaya çarpıştılarRey Manaj müsabakanın 3. dakikasındaki bir pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştı.Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bilinci açıldıMaçın ilerleyen dakikalarında Manaj'la ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş, deneyimli golcünün bilincinin açıldığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.
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sakatlık, sivasspor, maç
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Kafasına darbe alınca bilinci kapandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı
14:14 09.03.2025 (güncellendi: 15:14 09.03.2025)
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe alan ve bilinci kapanan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.
Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasındaki bir pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştı.
Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Maçın ilerleyen dakikalarında Manaj'la ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş, deneyimli golcünün bilincinin açıldığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.