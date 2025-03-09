https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/super-lig-macinda-korkutan-sakatlik-kafasina-darbe-alinca-bilinci-kapandi-ambulansla-hastaneye-1094331618.html

Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Kafasına darbe alınca bilinci kapandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Kafasına darbe alınca bilinci kapandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T14:14+0300

2025-03-09T14:14+0300

2025-03-09T15:14+0300

spor

sakatlık

sivasspor

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094331694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77b054570131b9817a5c08162f646896.jpg

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.Kafa kafaya çarpıştılarRey Manaj müsabakanın 3. dakikasındaki bir pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştı.Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bilinci açıldıMaçın ilerleyen dakikalarında Manaj'la ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş, deneyimli golcünün bilincinin açıldığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahceli-futbolcu-caglar-soyuncunun-adalesinde-odem-ve-kanama-tespit-edildi-1094291843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakatlık, sivasspor, maç