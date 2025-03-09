https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/sosyal-medya-paylasimlarinda-cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-eden-adam-tutuklandi-1094337928.html
Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı
Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 33 yaşındaki zanlı tutuklandı. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T21:03+0300
2025-03-09T21:03+0300
2025-03-09T21:10+0300
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hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
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Mersin'in Mut ilçesinde, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 33 yaşındaki A.E.Ş, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/vedat-milordan-kent-lokantasi-sorusturmasi-sonrasi-ilk-aciklama-1094336687.html
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mersin, gözaltı, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
mersin, gözaltı, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı
21:03 09.03.2025 (güncellendi: 21:10 09.03.2025)
Mersin'de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 33 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 33 yaşındaki A.E.Ş, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.