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Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı
Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 33 yaşındaki zanlı tutuklandı. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
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mersin
gözaltı
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
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Mersin'in Mut ilçesinde, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 33 yaşındaki A.E.Ş, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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mersin, gözaltı, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
mersin, gözaltı, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret

Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden adam tutuklandı

21:03 09.03.2025 (güncellendi: 21:10 09.03.2025)
© AA / Ahmet GülerMersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı
Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA / Ahmet Güler
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Mersin'de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 33 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 33 yaşındaki A.E.Ş, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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