https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/sislide-toplanti-gosteri-yuruyusu-ve-basin-aciklamasi-yapilmasi-3-gun-yasak-1094329120.html
Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün yasak
Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün yasak
Sputnik Türkiye
Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T12:10+0300
2025-03-09T12:10+0300
2025-03-09T12:10+0300
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Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün yasak.Şişli'de toplantı yasağıKaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1094326675.html
türki̇ye
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Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün yasak
Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün yasak.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."