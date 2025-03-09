https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1094326675.html
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri" kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü kapatılacak... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T09:06+0300
2025-03-09T09:06+0300
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Çeşitli STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor.İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı olacak?Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.Alternatif güzergahlar hangileri?Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/disisleri-bakani-fidan-turkiye-urdun-irak-lubnan-suriye-arasinda-duzenlenecek-toplantiya-katilacak-1094315844.html
türki̇ye
i̇stanbul
pazar
abdi i̇pekçi caddesi
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istanbul kapalı yollar
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri" kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Çeşitli STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor.
İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı olacak?
Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.
Alternatif güzergahlar hangileri?
Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.