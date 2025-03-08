https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hizbullah-suriyedeki-olaylara-mudahale-ettigi-iddialarini-reddetti-1094325431.html

Hizbullah, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği iddialarını reddetti

Hizbullah, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği iddialarını reddetti

Sputnik Türkiye

Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını 'kesin bir dille' reddetti. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T22:55+0300

2025-03-08T22:55+0300

2025-03-08T22:55+0300

dünya

suriye

hizbullah

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği ve bu tür açıklamalara dikkatle yaklaşılması gerektiği belirtilerek, "Hizbullah, bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/cecen-komutan-alaudinov-rus-ordusu-kursk-bolgesinde-genis-capli-bir-saldiri-baslatti-1094324779.html

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