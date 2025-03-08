https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hizbullah-suriyedeki-olaylara-mudahale-ettigi-iddialarini-reddetti-1094325431.html
Hizbullah, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği iddialarını reddetti
Hizbullah, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği iddialarını reddetti
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını 'kesin bir dille' reddetti. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T22:55+0300
2025-03-08T22:55+0300
2025-03-08T22:55+0300
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği ve bu tür açıklamalara dikkatle yaklaşılması gerektiği belirtilerek, "Hizbullah, bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/cecen-komutan-alaudinov-rus-ordusu-kursk-bolgesinde-genis-capli-bir-saldiri-baslatti-1094324779.html
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suriye, hizbullah
Hizbullah, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği iddialarını reddetti
Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını 'kesin bir dille' reddetti.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği ve bu tür açıklamalara dikkatle yaklaşılması gerektiği belirtilerek, "Hizbullah, bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor" ifadesine yer verildi.