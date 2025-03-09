https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/milli-atici-sevval-ilayda-tarhan-avrupa-sampiyonu-oldu-1094333206.html
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T15:12+0300
2025-03-09T15:12+0300
2025-03-09T15:12+0300
spor
şevval i̇layda tarhan
atıcılık
avrupa
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı.Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/milli-atici-yusuf-dikec-ve-sevval-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1093028494.html
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şevval i̇layda tarhan, atıcılık, avrupa
şevval i̇layda tarhan, atıcılık, avrupa
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı.
Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.