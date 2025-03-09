https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/kulup-doktorunun-ani-olumu-sonrasi-mac-ertelendi-1094328492.html
Kulüp doktorunun ani ölümü sonrası maç ertelendi
Kulüp doktorunun ani ölümü sonrası maç ertelendi
Sputnik Türkiye
Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T11:07+0300
2025-03-09T11:07+0300
2025-03-09T12:14+0300
spor
barcelona
doktor
la liga
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Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu.Katalan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27. hafta müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.LaLiga'da Barcelona, 57 puanla en yakın takipçisi Atletico Madrid'in bir puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Osasuna 33 puanla 11. sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/genc-futbolcu-arda-gulerin-yeni-takimi-belli-oldu-mu-1094318641.html
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barcelona, doktor, la liga
barcelona, doktor, la liga
Kulüp doktorunun ani ölümü sonrası maç ertelendi
11:07 09.03.2025 (güncellendi: 12:14 09.03.2025)
Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu.
Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu.
Katalan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27. hafta müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
LaLiga'da Barcelona, 57 puanla en yakın takipçisi Atletico Madrid'in bir puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Osasuna 33 puanla 11. sırada bulunuyor.