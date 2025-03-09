https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/kulup-doktorunun-ani-olumu-sonrasi-mac-ertelendi-1094328492.html

Kulüp doktorunun ani ölümü sonrası maç ertelendi

Kulüp doktorunun ani ölümü sonrası maç ertelendi

Sputnik Türkiye

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu. 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T11:07+0300

2025-03-09T11:07+0300

2025-03-09T12:14+0300

spor

barcelona

doktor

la liga

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Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu.Katalan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27. hafta müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.LaLiga'da Barcelona, 57 puanla en yakın takipçisi Atletico Madrid'in bir puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Osasuna 33 puanla 11. sırada bulunuyor.

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barcelona, doktor, la liga