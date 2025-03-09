https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/kadin-ve-erkegin-yan-yana-teravih-kildigi-goruntulerle-ilgili-inceleme-baslatildi-1094331252.html
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih namazı kıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T14:00+0300
2025-03-09T14:00+0300
2025-03-09T14:00+0300
türki̇ye
teravih namazı
cami
üsküdar
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Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.'Paravanla ilave bölüm oluşturulduğu müşahede edilmiştir'Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/istanbulda-iftar-vaktinde-trafik-yogunlugu-yuzde-1e-dustu-1094126422.html
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teravih namazı, cami, üsküdar
teravih namazı, cami, üsküdar
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih namazı kıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
'Paravanla ilave bölüm oluşturulduğu müşahede edilmiştir'
Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.
Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."