https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/istanbulda-iftar-vaktinde-trafik-yogunlugu-yuzde-1e-dustu-1094126422.html
İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İftar saatlerinde yollardaki araç sayısının ciddi oranda düşmesiyle... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T20:12+0300
2025-03-02T20:12+0300
2025-03-02T20:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
trafik
trafik ihlali
trafik polisi
trafik kontrolü
yol
yol çalışması
yol kapatma eylemi
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İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düşerek sürücülere rahat bir yolculuk imkanı sağlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre iftar saatinde yoğunluk yüzde 1 seviyesine kadar düştü. Araç sayısındaki düşüşle birlikte sürücüler daha rahat bir yolculuk yapma imkanı buldu. Yetkililer, bu durumun halkın iftar saatlerinde evlerinde veya yakın çevrelerinde kalma eğiliminden kaynaklandığını belirtti. Öte yandan, iftar sonrası saatlerde özellikle teravih namazı için camilere gidenler nedeniyle trafikte kademeli bir artışın olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik ihlali, trafik polisi, trafik kontrolü, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik ihlali, trafik polisi, trafik kontrolü, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası
İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İftar saatlerinde yollardaki araç sayısının ciddi oranda düşmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesine kadar indi. Bu durum, özellikle iftar öncesi ve sonrası saatlerde trafikte sürücülerin daha rahat bir yolculuk yapmasına olanak sağladı.
İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düşerek sürücülere rahat bir yolculuk imkanı sağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre iftar saatinde yoğunluk yüzde 1 seviyesine kadar düştü. Araç sayısındaki düşüşle birlikte sürücüler daha rahat bir yolculuk yapma imkanı buldu. Yetkililer, bu durumun halkın iftar saatlerinde evlerinde veya yakın çevrelerinde kalma eğiliminden kaynaklandığını belirtti. Öte yandan, iftar sonrası saatlerde özellikle teravih namazı için camilere gidenler nedeniyle trafikte kademeli bir artışın olacağı belirtildi.