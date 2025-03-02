https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/istanbulda-iftar-vaktinde-trafik-yogunlugu-yuzde-1e-dustu-1094126422.html

İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İftar saatlerinde yollardaki araç sayısının ciddi oranda düşmesiyle... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T20:12+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

trafik

trafik ihlali

trafik polisi

trafik kontrolü

yol

yol çalışması

yol kapatma eylemi

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İstanbul'da iftar vaktinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e düşerek sürücülere rahat bir yolculuk imkanı sağlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre iftar saatinde yoğunluk yüzde 1 seviyesine kadar düştü. Araç sayısındaki düşüşle birlikte sürücüler daha rahat bir yolculuk yapma imkanı buldu. Yetkililer, bu durumun halkın iftar saatlerinde evlerinde veya yakın çevrelerinde kalma eğiliminden kaynaklandığını belirtti. Öte yandan, iftar sonrası saatlerde özellikle teravih namazı için camilere gidenler nedeniyle trafikte kademeli bir artışın olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html

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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik ihlali, trafik polisi, trafik kontrolü, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası