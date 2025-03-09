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Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında adli kontrol talebi
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında adli kontrol talebi
Sputnik Türkiye
AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T14:24+0300
2025-03-09T15:15+0300
poli̇ti̇ka
soruşturma
ahmet kurtuluş
kadıköy belediye meclisi
anadolu adalet sarayı
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Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ahmet Kurtuluş neden gözaltına alındı?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma başlattı.Kurtuluş, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kurtuluş'un savcılıkça ifadesi alındı.Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kurtuluş, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Kurtuluş-Bilgili gerginliğiKadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş gözaltına alınmıştı.
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soruşturma, ahmet kurtuluş, kadıköy belediye meclisi, anadolu adalet sarayı
soruşturma, ahmet kurtuluş, kadıköy belediye meclisi, anadolu adalet sarayı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında adli kontrol talebi

14:24 09.03.2025 (güncellendi: 15:15 09.03.2025)
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Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
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AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ahmet Kurtuluş neden gözaltına alındı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma başlattı.
Kurtuluş, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kurtuluş'un savcılıkça ifadesi alındı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kurtuluş, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kurtuluş-Bilgili gerginliği

Kadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.
Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.
Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.
AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.
Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.
Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş gözaltına alınmıştı.
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
TÜRKİYE
Kadıköy Belediye Meclisi'nde tartışma yaşanmıştı: Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş için gözaltı kararı
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