https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kadikoy-belediye-meclisinde-tartisma-yasanmisti-meclis-baskanvekili-ahmet-kurtulus-icin-gozalti-1094326051.html

Kadıköy Belediye Meclisi'nde tartışma yaşanmıştı: Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş için gözaltı kararı

Kadıköy Belediye Meclisi'nde tartışma yaşanmıştı: Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T23:45+0300

2025-03-08T23:45+0300

2025-03-08T23:46+0300

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.Başsavcılık, 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi' ve 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi.Ne olmuştu?Kadıköy Belediye Meclisi, Mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" ifadelerini kullanmıştı.Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.

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haberler, kadıköy belediye meclisi, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, gözaltı, soruşturma