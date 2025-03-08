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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında düzenlenecek toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında düzenlenecek toplantıya katılacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ürdün'ün başkenti Amman'da yarın düzenlenecek toplantıya katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda, güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyorBakan Güler ve MİT Başkanı Kalın da katılacakDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yarın Amman'ı ziyaret edecek.Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında, bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor.Ürdün'ün ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara’da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti. Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/islam-isbirligi-teskilati-disisleri-bakanlari-toplantisi-gerceklestirildi-filistin-planlari-kabul-1094306354.html
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hakan fidan, ürdün, irak, lübnan, milli savunma bakanı, milli i̇stihbarat teşkilatı, i̇brahim kalın, yaşar güler, türkiye, mi̇t
hakan fidan, ürdün, irak, lübnan, milli savunma bakanı, milli i̇stihbarat teşkilatı, i̇brahim kalın, yaşar güler, türkiye, mi̇t

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında düzenlenecek toplantıya katılacak

13:53 08.03.2025
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić-Radman ile Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić-Radman ile Ankara’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantıya katılacak.
Ürdün'ün başkenti Amman'da yarın düzenlenecek toplantıya katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda, güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor

Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın da katılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yarın Amman'ı ziyaret edecek.
Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında, bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor.
Ürdün'ün ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara’da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti. Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi: 'Filistin planları kabul edilemez'
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