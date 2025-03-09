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İspanyol tekstil devinin kurucusunun ölümünde şüphe: Deneyimli bir yürüyüşçü parkurdan nasıl düşebilir?
İspanyol tekstil devinin kurucusunun ölümünde şüphe: Deneyimli bir yürüyüşçü parkurdan nasıl düşebilir?
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz Aralık ayında oğluyla çıktığı dağ gezisinde yaklaşık 150 metreden düşerek yaşamını yitiren dünyaca ünlü moda markası... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T09:38+0300
2025-03-09T09:38+0300
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İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barcelona'da sürdüren İsak Andiç geçtiğimiz aralık ayında oğlu Jonathan Ermay (43) ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetti.Ermay'ın ölümü moda dünyasında büyük yankı uyandırırken, polis olayın hemen ardından kazayla ilgili soruşturma başlattı.İfadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.Baba ile oğlu arasında gerginlik iddiasıAncak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı."Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti.Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikâyesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ispanyol-tekstil-devinin-kurucusu-isak-andic-yermay-dag-gezisinde-hayatini-kaybetti-1091546421.html
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mango, mango, i̇sak andiç yermay
mango, mango, i̇sak andiç yermay

İspanyol tekstil devinin kurucusunun ölümünde şüphe: Deneyimli bir yürüyüşçü parkurdan nasıl düşebilir?

09:38 09.03.2025
© AAmağaza
mağaza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA
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İspanya'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz Aralık ayında oğluyla çıktığı dağ gezisinde yaklaşık 150 metreden düşerek yaşamını yitiren dünyaca ünlü moda markası Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık kapatılan dosyada birçok soru işareti olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden açtı.
İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barcelona'da sürdüren İsak Andiç geçtiğimiz aralık ayında oğlu Jonathan Ermay (43) ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Ermay'ın ölümü moda dünyasında büyük yankı uyandırırken, polis olayın hemen ardından kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İfadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

Baba ile oğlu arasında gerginlik iddiası

Ancak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.
Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.
İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı.
"Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.
Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti.
Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikâyesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.
AVM - Alışveris - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
YAŞAM
İspanyol tekstil devinin kurucusu İsak Andiç Yermay dağ gezisinde hayatını kaybetti
14 Aralık 2024, 20:09
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