https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/icisleri-bakanligi-bir-haftada-528-bin-511-surucuye-islem-yapildi-1094327384.html
İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir hafta içinde yapılan operasyonları paylaştı. Yerlikaya "528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T09:54+0300
2025-03-09T09:54+0300
2025-03-09T12:14+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
ceza
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir hafta içinde trafikte yapılan denetimlere dair bilgi verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-sahipsiz-kopeklerin-yeri-sokaklar-degil-1094323866.html
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i̇çişleri bakanlığı, ceza, trafik polisi
i̇çişleri bakanlığı, ceza, trafik polisi
İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldı
09:54 09.03.2025 (güncellendi: 12:14 09.03.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir hafta içinde yapılan operasyonları paylaştı. Yerlikaya "528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir hafta içinde trafikte yapılan denetimlere dair bilgi verdi:
TRAFİK DENETİMLERİ Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 541 bin 972 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.