Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İmamoğlu patinaj yaptığı noktadan çıkabilmeliydi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gerçek kutlama eşitliği sağladığımız gün olacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli aylıkları artıyor mu?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
18:14
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:27
14 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
18:47
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:05
3 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
09:24
1 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
09:36
2 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
10:04
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
10:19
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:38
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
12:27
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
13:12
13 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
14:11
8 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
14:28
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
16:12
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
16:26
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
17:11
8 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
18:37
3 dk
HAVA DURUMU
Son cemre düştü, bahar yüzünü gösterdi
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
19:03
5 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
19:20
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-sahipsiz-kopeklerin-yeri-sokaklar-degil-1094323866.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin, "Yasaların... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T20:58+0300
2025-03-08T20:58+0300
türki̇ye
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
i̇brahim yumaklı
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
konya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087221219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_f0fc2e0d77d5ceda22729ac1b9acc651.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1.5 ay önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in acısının tazeliğini koruduğunu, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.Söz konusu olayla ilgili adli makamların soruşturma yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durdukları tek noktanın, söz konusu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığına dikkati çekerek, "Bunun için TBMM'de ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirilmiş, akabinde uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Ayrıca tüm valiliklere kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bildirilmiş, valiliklerimiz de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, ilde her kurumun üzerine düşen görevleri belirlemiş ve bu konudaki eylem planlarını oluşturmuşlardır" ifadelerini kullandı.Halihazırda yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların sorumluluklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-aciklamasi-ya-bu-isi-yapacaklar-ya-da-biz-yasal-olarak-gerekeni-1094322914.html
türki̇ye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087221219_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_e91e9ccc2f981ad56daeba64645c3b26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, i̇brahim yumaklı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, konya
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, i̇brahim yumaklı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, konya

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil

20:58 08.03.2025
© AA / Özgür AlantorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© AA / Özgür Alantor
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1.5 ay önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in acısının tazeliğini koruduğunu, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Söz konusu olayla ilgili adli makamların soruşturma yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durdukları tek noktanın, söz konusu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığına dikkati çekerek, "Bunun için TBMM'de ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirilmiş, akabinde uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Ayrıca tüm valiliklere kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bildirilmiş, valiliklerimiz de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, ilde her kurumun üzerine düşen görevleri belirlemiş ve bu konudaki eylem planlarını oluşturmuşlardır" ifadelerini kullandı.
Halihazırda yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların sorumluluklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

Tüm yerel yönetimleri, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirmenin yanı sıra, popülasyonun kontrol edilemediği durumlara dair ilgili hükümleri de uygulamak üzere, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve ilgili yönetmeliğe uymaları konusunda tekrar uyarıyoruz. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin bütçelerinden ayırmaları gereken miktarı rehabilitasyon ve bakımevi yapımı gibi işler için kullanıp kullanmadığının denetimini en küçük bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Denetim sonucu görevini yapmadığı tespit edilen sorumlular hakkında hapis cezası dahil kanunun öngördüğü her türlü yaptırımın uygulanacağını hatırlatıyoruz. Ayrıca, belediyelerin hayvanların toplanmasını yeterince sağlayamadığı, topladığı hayvanları doğrudan veya usulsüz sahiplendirmeyle bırakmaları durumunda uyguladığımız ağır cezai yaptırımlara kararlılıkla devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
POLİTİKA
Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'
19:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала