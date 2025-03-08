https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-sahipsiz-kopeklerin-yeri-sokaklar-degil-1094323866.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sahipsiz köpeklerin yeri sokaklar değil

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin, "Yasaların... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T20:58+0300

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1.5 ay önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in acısının tazeliğini koruduğunu, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.Söz konusu olayla ilgili adli makamların soruşturma yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durdukları tek noktanın, söz konusu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığına dikkati çekerek, "Bunun için TBMM'de ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirilmiş, akabinde uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Ayrıca tüm valiliklere kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bildirilmiş, valiliklerimiz de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, ilde her kurumun üzerine düşen görevleri belirlemiş ve bu konudaki eylem planlarını oluşturmuşlardır" ifadelerini kullandı.Halihazırda yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların sorumluluklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-aciklamasi-ya-bu-isi-yapacaklar-ya-da-biz-yasal-olarak-gerekeni-1094322914.html

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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, i̇brahim yumaklı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, konya