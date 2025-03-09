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Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: 'Kanlı musibetin sonu göründü'
Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: 'Kanlı musibetin sonu göründü'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni 'Terörsüz Türkiye' mesajı geldi. Bahçeli, "Kanlı musibetin sonu nihayet göründü" dedi. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hahreket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli, açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesidir. On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür." dedi.'Şiddet dönemi kapanmak üzere'Silahlı şiddet döneminin kapanmak üzere olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kaldı ki başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz açılamayacaktır. Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermek mümkün değildir. Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur. " dedi."ÖNÜMÜZDE ALTIN BİR FIRSAT BULUNMAKTADIR"'İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantıları açıkça bağlamaktadır''Bizim nazarımızda herkes Türkiye’dir'Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:'Şart ileri sürülmeden silah bırakılmalı'
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: 'Kanlı musibetin sonu göründü'

11:33 09.03.2025 (güncellendi: 12:06 09.03.2025)
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA / Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni 'Terörsüz Türkiye' mesajı geldi. Bahçeli, "Kanlı musibetin sonu nihayet göründü" dedi.
Milliyetçi Hahreket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesidir. On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür." dedi.

'Şiddet dönemi kapanmak üzere'

Silahlı şiddet döneminin kapanmak üzere olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kaldı ki başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz açılamayacaktır. Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermek mümkün değildir. Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur. " dedi.
"ÖNÜMÜZDE ALTIN BİR FIRSAT BULUNMAKTADIR"

"Geride kalan 41 yıllık terör ve bölücülük enkazı el birliğiyle, ortak aklın imkânlarıyla, elbette samimi, sahici, sabırlı, hasbi ve güven veren hamlelerle kaldırılacaktır.. Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Herhangi bir yol kazasının yaşanmaması, yanlış anlamaların tezahür etmemesi, hassasiyet yönü ziyadesiyle fazla olan iyimser gelişmelerin sekteye uğramaması/uğratılmaması konusunda son derece dikkat, sorumluluk, özen ve uyanıklık gerekmektedir. Önümüzde ihmali ve ihlali düşünülemeyecek altın bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsat aynı zamanda vehimlere kapılmadan müşterek fehim, fecir ve ferasetle tedarik ve temin edilmelidir.

'İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantıları açıkça bağlamaktadır'

"DEM Parti’nin sağduyulu, soğukkanlı, sıcak mesajlarının yanı sıra tutarlı ve istikrarlı adımlarını muhafaza gayreti sonucunda Türkiye partisi olmasının önü de açılacaktır. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır. YPG’nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir. Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. Bunun dışında zamana oynamak, ortamı bulandırmak, süregelen pozitif gündemi tahrip ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerini yoğunlaştırmak aymazlıktır. Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa’da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır. " uyarısında bulundu.

'Bizim nazarımızda herkes Türkiye’dir'

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçekçi ve geniş bir temelde mezkûr seferberliğin sonuca ulaşması halinde kazanması kaçınılmaz olan, bununla kalmayıp ortaya çıkacak muazzam barış ve bahtiyarlık vasatından dolayı göğsü kabarması kesin görülen elbette ortak kader paydasında buluşan herkestir. Bizim nazarımızda herkes Türkiye’dir, milletin tamamıdır. Maşeri vicdan terörün kalıcı ve köklü şekilde bitişinden veya bitirilmesinden kesinkes yanadır. Bu gayenin en kısa sürede ifa ve icrasında en küçük görüş ayrılığı yoktur. Zaman ve zeminin konjoktürel gelgitlerinden yararlanarak söz konusu ağır sorunun uzamasına, savsaklanmasına, hatta sabote edilip aykırı ve çarpık seslerin çıkmasına hizmet edenler hesabını veremeyecekleri vebal altındadır."

'Şart ileri sürülmeden silah bırakılmalı'

"Bölücü terör örgütü, kurucu önderliğin 27 Şubat çağrısına müzahir hareket edip hiçbir şart ileri sürmeksizin silahla yollarını ayırmalı ve örgütsel varlığını sona erdirmelidir." diyen Bahçeli, "Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir. Küresel siyaset ve stratejik ilişkilerin pek çok sarsıcı gelişmeye gebe olduğu bir dönemde terör örgütünün bütün uzantı ve bağlantılarıyla silah bırakması ikamesi olmayan bir gerekliliktir.Bunun dışında hiçbir tasarruf, tahayyül ve tehir çabası masum ve makul kabul edilmeyecektir. " açıklamasında bulundu.
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