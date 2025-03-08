https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-partinin-ak-partiyi-ziyaret-edecegi-tarih-duyuruldu-1094316688.html

DEM Parti heyetinin AK Parti'yi ziyaret edeceği tarih duyuruldu

DEM Parti heyetinin AK Parti'yi ziyaret edeceği tarih duyuruldu

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T14:07+0300

2025-03-08T14:07+0300

2025-03-08T14:17+0300

türki̇ye

dem parti

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti i̇mralı heyeti

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_bace0101f5f9ce9eacb9b0cacb66f147.jpg

DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı. Heyet aynı gün MHP'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta CHP'yi, 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Çağrının ardından ilk kez bir araya gelinecekPKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Heyet ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak. DEM heyeti 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşecek. DEM Parti heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından ilk kez 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek. Görüşmenin saati ve yeri henüz belli olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-parti-heyeti-mhpyi-ziyaret-edecek-tarih-belli-oldu-1094315153.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, ak parti