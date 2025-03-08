https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-partinin-ak-partiyi-ziyaret-edecegi-tarih-duyuruldu-1094316688.html
DEM Parti heyetinin AK Parti'yi ziyaret edeceği tarih duyuruldu
DEM Parti heyetinin AK Parti'yi ziyaret edeceği tarih duyuruldu
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T14:07+0300
2025-03-08T14:07+0300
2025-03-08T14:17+0300
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DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı. Heyet aynı gün MHP'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta CHP'yi, 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Çağrının ardından ilk kez bir araya gelinecekPKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Heyet ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak. DEM heyeti 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşecek. DEM Parti heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından ilk kez 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek. Görüşmenin saati ve yeri henüz belli olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dem-parti-heyeti-mhpyi-ziyaret-edecek-tarih-belli-oldu-1094315153.html
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dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, ak parti
dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, ak parti
DEM Parti heyetinin AK Parti'yi ziyaret edeceği tarih duyuruldu
14:07 08.03.2025 (güncellendi: 14:17 08.03.2025)
DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı.
DEM Parti heyetinin, AK Parti'yi 17 Mart'ta ziyaret edeceği açıklandı. Heyet aynı gün MHP'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta CHP'yi, 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.
Çağrının ardından ilk kez bir araya gelinecek
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Heyet ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak. DEM heyeti 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.
DEM Parti heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından ilk kez 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek. Görüşmenin saati ve yeri henüz belli olmadı.