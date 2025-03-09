Eski CHP’li Gürsel Tekin, 'Kararsızlar' adında bir parti kuracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:05
3 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
09:24
1 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
09:36
2 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
10:04
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
10:19
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:38
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
12:27
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
13:12
13 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
14:11
8 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
14:28
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
16:12
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
16:26
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
17:11
8 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
18:37
3 dk
HAVA DURUMU
Son cemre düştü, bahar yüzünü gösterdi
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
19:03
5 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
12:11
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
13:23
3 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
13:40
3 dk
SESLİ HABER
Bırakayım derken bağımlılığı iyice artırıyor
13:53
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
14:10
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
14:23
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
14:53
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
18:09
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
18:33
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:05
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
20:30
3 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
20:46
2 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
21:27
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/chpden-ayrilan-gursel-tekin-yeni-parti-kuruyor-kararsizlar-1094328155.html
Eski CHP’li Gürsel Tekin, 'Kararsızlar' adında bir parti kuracak
Eski CHP’li Gürsel Tekin, 'Kararsızlar' adında bir parti kuracak
Sputnik Türkiye
2024 yılının şubat ayında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Partinin isminin “kararsızlar” olacağını söyleyen Tekin, eski... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T10:59+0300
2025-03-09T11:01+0300
poli̇ti̇ka
gürsel tekin
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kararsız
saygı öztürk
türkiye
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/42/1040764212_20:0:1451:805_1920x0_80_0_0_e9ae5081bcbc167181a8a8a5ab71b4fa.png
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Siyaset sahnesine 'Kararsızlar partisi' geliyor' başlıklı yazısında "Kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Partinin adı “Kararsızlar Partisi” olacak" dedi. Öztürk özetle şunları yazdı:Gürsel Tekin: Yüzde 40’a yakın kararsızlar varYazıya göre Tekin de partiyle ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ibb-baskani-imamoglu-secim-startini-izmirden-verdi-benim-gucum-sizden-geliyor-1094322093.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/42/1040764212_199:0:1272:805_1920x0_80_0_0_c7fb994db3534a9b6559c59e67c46a8d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürsel tekin, yeni parti, gürsel tekin yeni parti
gürsel tekin, yeni parti, gürsel tekin yeni parti

Eski CHP’li Gürsel Tekin, 'Kararsızlar' adında bir parti kuracak

10:59 09.03.2025 (güncellendi: 11:01 09.03.2025)
© SözcüGürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© Sözcü
Abone ol
2024 yılının şubat ayında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Partinin isminin “kararsızlar” olacağını söyleyen Tekin, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu yapılanmayla ilgisinin olduğu yönünde gelebilecek yorumlara “ilgisi yok” diyerek ön aldı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Siyaset sahnesine 'Kararsızlar partisi' geliyor' başlıklı yazısında "Kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Partinin adı “Kararsızlar Partisi” olacak" dedi. Öztürk özetle şunları yazdı:
"Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP’ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in öncülüğünde yürütülüyor."

Gürsel Tekin: Yüzde 40’a yakın kararsızlar var

Yazıya göre Tekin de partiyle ilgili şunları söyledi:
"2014 yılında CHP’de genel sekreterdim. doğruya ‘doğru’, eğriye eğri’ diyordum. 2015 yılından itibaren genel başkanın ana listesinde olmama rağmen Parti Meclisi’ne giremedim. Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’ diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi: 'Benim gücüm sizden geliyor'
Dün, 18:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала