Eski CHP’li Gürsel Tekin, 'Kararsızlar' adında bir parti kuracak

"2014 yılında CHP’de genel sekreterdim. doğruya ‘doğru’, eğriye eğri’ diyordum. 2015 yılından itibaren genel başkanın ana listesinde olmama rağmen Parti Meclisi’ne giremedim. Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’ diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”