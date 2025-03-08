https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ibb-baskani-imamoglu-secim-startini-izmirden-verdi-benim-gucum-sizden-geliyor-1094322093.html
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi: 'Benim gücüm sizden geliyor'
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi: 'Benim gücüm sizden geliyor'
Sputnik Türkiye
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de partililerle buluştu. İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimin önemine vurgu... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T18:08+0300
2025-03-08T18:08+0300
2025-03-08T18:08+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhurbaşkanlığı
ekrem i̇mamoğlu
i̇zmir
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak İzmir'de partililerle buluştu. 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme ön seçiminin çok önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hep birlikte başaracağız. İnandık mı oluyor. Çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, mutlu sabahı şimdiden hissediyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programda partililere seslenen İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğeceğini, bunu da ön seçimde göstereceklerini belirtti. İmamoğlu, ülkenin varlığı ve geleceği söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partililerin, bütün teferruatları bir yana bırakarak omuz omuza verdiğini, küslükleri ve kırgınlıkları unutup ülkesine sahip çıktığını dile getirdi.Partisinin 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:Dalga dalga büyüyeceğizİmamoğlu, "Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ozgur-ozel-adnan-bekeri-mansur-beye-yakin-biri-olarak-biliyoruz-mansur-bey-adnan-gelebilir-demisti-1094288537.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, i̇zmir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, i̇zmir
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi: 'Benim gücüm sizden geliyor'
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de partililerle buluştu. İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimin önemine vurgu yaparken destek çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak İzmir'de partililerle buluştu. 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme ön seçiminin çok önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hep birlikte başaracağız. İnandık mı oluyor. Çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, mutlu sabahı şimdiden hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programda partililere seslenen İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğeceğini, bunu da ön seçimde göstereceklerini belirtti. İmamoğlu, ülkenin varlığı ve geleceği söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partililerin, bütün teferruatları bir yana bırakarak omuz omuza verdiğini, küslükleri ve kırgınlıkları unutup ülkesine sahip çıktığını dile getirdi.
Partisinin 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. 23 Mart'ta partimizin güçlü iradesini ortaya koyacağız. Benim gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? İşte karşınızda sizin cesaretiniz, sizin düşünüz, sizin kararlılığınız. 23 Mart'ta işte o irademizi ortaya koyacağız. Hep birlikte başaracağız. İnandık mı oluyor. Çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, mutlu sabahı şimdiden hissediyorum."
İmamoğlu, "Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.