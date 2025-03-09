https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/bm-acikladi-rusya-ve-abd-suriyede-artan-siddet-olaylari-sonrasi-bmgkyi-pazartesi-gunu-toplantiya-1094338685.html

Rusya ve ABD Suriye'deki durumla ilgili acil toplantı talebinde bulundu

Rusya ve ABD Suriye'deki durumla ilgili acil toplantı talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD'nin, Suriye'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdığı bildirildi. Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy'e göre ... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T23:27+0300

2025-03-09T23:27+0300

2025-03-09T23:53+0300

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

dmitriy polyanskiy

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Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya ve ABD'nin Suriye'deki durumla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile kapalı istişareler talep ettiklerini belirtti.Moskova'nın söz konusu toplantının pazartesi günü gerçekleşmesini beklediğini aktaran Rus diplomat, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Rusya ve ABD, Suriye'nin batısındaki sivillere yönelik şiddet konusunda BM Güvenlik Konseyi ile acil kapalı toplantı talep etti. Danimarka Konsey Başkanlığı'nın toplantıyı 10 Mart Pazartesi New York saati için 10:00 Moskova saati için 17:00'de planlamasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/turkiye-urdun-irak-lubnan-ve-suriyeden-ortak-bildiri-sam-yonetimine-destek-vurgusu-yapildi-1094337349.html

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son dakika, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, dmitriy polyanskiy