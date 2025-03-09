https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/turkiye-urdun-irak-lubnan-ve-suriyeden-ortak-bildiri-sam-yonetimine-destek-vurgusu-yapildi-1094337349.html
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, 'Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler' kınanarak, Şam yönetimine... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T20:38+0300
2025-03-09T20:38+0300
2025-03-09T20:40+0300
dünya
türkiye
şam
bildiri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094337403_0:219:3001:1907_1920x0_80_0_0_227bf45227e7da5c5c4313a90a8d42a1.jpg
Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Başkaban Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Rajji da konuşma yaptı.Toplantı sonrası ortak bildiride Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildiği vurgulandı.
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094337403_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_148aa0c2d4180403b13ab8cf214bfc7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, şam, bildiri
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı
20:38 09.03.2025 (güncellendi: 20:40 09.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, 'Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler' kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Başkaban Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Rajji da konuşma yaptı.
Toplantı sonrası ortak bildiride Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildiği vurgulandı.