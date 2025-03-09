https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/turkiye-urdun-irak-lubnan-ve-suriyeden-ortak-bildiri-sam-yonetimine-destek-vurgusu-yapildi-1094337349.html

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri: Şam yönetimine destek vurgusu yapıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, 'Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler' kınanarak, Şam yönetimine... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T20:38+0300

2025-03-09T20:38+0300

2025-03-09T20:40+0300

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türkiye

şam

bildiri

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Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Başkaban Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Rajji da konuşma yaptı.Toplantı sonrası ortak bildiride Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildiği vurgulandı.

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