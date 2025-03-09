https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/beyaz-saray-yakininda-catisma-silahli-bir-kisi-abd-gizli-servisi-tarafindan-etkisiz-hale-getirildi-1094334431.html
Beyaz Saray yakınında çatışma: Silahlı bir kişi ABD Gizli Servisi tarafından etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray yakınında çatışma: Silahlı bir kişi ABD Gizli Servisi tarafından etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T16:06+0300
2025-03-09T16:06+0300
2025-03-09T16:06+0300
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abd, abd son dakika, beyaz saray çatışma, beyaz saray saldırı, beyaz saray saldırgan
abd, abd son dakika, beyaz saray çatışma, beyaz saray saldırı, beyaz saray saldırgan
Beyaz Saray yakınında çatışma: Silahlı bir kişi ABD Gizli Servisi tarafından etkisiz hale getirildi
Ayrıntılar geliyor
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.