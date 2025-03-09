Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:05
3 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
09:24
1 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
09:36
2 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
10:04
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
10:19
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:38
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
12:27
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
13:12
13 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
14:11
8 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
14:28
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
16:12
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
16:26
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
17:11
8 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
18:37
3 dk
HAVA DURUMU
Son cemre düştü, bahar yüzünü gösterdi
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
19:03
5 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
12:11
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
13:24
3 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
13:40
3 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
14:10
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
14:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
18:10
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
18:34
6 dk
HAVA DURUMU
Hafta boyunca sıcak hava dalgası etkili olacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:06
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
20:30
3 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
20:46
2 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
21:27
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/bakan-fidan-deasa-yonelik-bir-musterek-operasyon-ve-istihbarat-mekanizmasinin-kurulmasi-konusunda-1094338059.html
Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık
Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında bölge ülkeleri olarak IŞİD'e yönelik bir... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T22:07+0300
2025-03-09T22:08+0300
hakan fidan
dünya
işi̇d
suriye
pkk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094338239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9df7edceceb7512fcd66c77942981d86.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.Bugünkü görüşmelerde atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini aktaran Fidan, "Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız detayları somutlaştırmak için bu konuda çalışacaklar" açıklamasında bulundu.Fidan, zirveye katılan ülkelerin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşunu nihai bildirgeyle yansıttığına dikkati çekti."Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır" diyen Fidan, IŞİD'in bölgede tekrar baş vermeden tamamıyla ortadan kaldırılması için 5 ülkenin kabiliyetlerini birleştirerek var gücüyle çalışacağını kaydetti.Hakan Fidan, gelecek toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını da duyurdu.'Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikanın provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz'Fidan, konuşmasında "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.Lazkiye'deki olaylara değinen Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.Bakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılması için her türlü imkan ve kabiliyetin kullanılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu anımsatan Fidan, Türkiye'nin IŞİD ile kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.Fidan, terör örgütü IŞİD'in birden çok ülkeye aynı anda zarar vermesi ve faaliyet göstermesi nedeniyle bir ülkenin örgütle tek başına mücadele etmesinin tehdidi kendisinden uzaklaştırdığını fakat "bertaraf edemediğini" belirterek, bölge ülkelerinin buna karşı güçlü bir platform oluşturmasının önemini vurguladı.Suriye'de yeni kurulan hükümetin azınlıklara ve diğer mezheplere yönelik uzlaşmacı tavrının "bölgede provokasyon ve karışıklık bekleyen birçok bölge ve bölge dışı aktörün hevesini kursağında bıraktığını" dile getiren Fidan, "Hal böyle olunca provokasyonu kendileri ortaya çıkarma yolunda birtakım adımlar attılar. Bunun neticesinde ortaya çıkan olaylarda şu anda bir yatışma olduğunu görüyoruz" dedi.Fidan, provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, Suriyeli meslektaşlarıyla bu konuda görüştüklerini belirtti.Uluslararası platformlarda ortaya konan bazı propagandaların Suriye'deki olayları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunan Fidan, provokasyonların önünün kesilmesi gerektiğini kaydetti.'PKK, sadece Türkiye'nin sorunu değil'Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu, "Nasıl ki DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Bu ayrımı çok net şekilde yapmamız lazım" şeklinde yanıtladı.Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de 1 metrekare bile toprağı kontrol etmediğine işaret eden Fidan, "Ama buna mukabil Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etmiş durumda, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda. Irak'ta, Irak Kürdistanı'nda 700 köyü işgal etmiş durumda. Sincar'ı işgal etmiş durumda" dedi.Fidan, "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, Irak'ın da Suriye'nin de hatta İran'da silahlı grupları var, onların da sorunu" ifadesini kullanarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak anlayışın PKK'ya karşı da olması gerektiğini belirtti.Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bu konularda yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Fidan şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/turkiye-urdun-irak-lubnan-ve-suriyeden-ortak-bildiri-sam-yonetimine-destek-vurgusu-yapildi-1094337349.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094338239_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7a0fd71d02701de86ca117a2dd7c438f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, işi̇d, suriye, pkk
hakan fidan, işi̇d, suriye, pkk

Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık

22:07 09.03.2025 (güncellendi: 22:08 09.03.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında bölge ülkeleri olarak IŞİD'e yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldıklarını belirtti. Suriye'de olanlarla ilgili de konuşan Fidan provokasyon vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.
Bugünkü görüşmelerde atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini aktaran Fidan, "Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız detayları somutlaştırmak için bu konuda çalışacaklar" açıklamasında bulundu.
Fidan, zirveye katılan ülkelerin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşunu nihai bildirgeyle yansıttığına dikkati çekti.
"Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır" diyen Fidan, IŞİD'in bölgede tekrar baş vermeden tamamıyla ortadan kaldırılması için 5 ülkenin kabiliyetlerini birleştirerek var gücüyle çalışacağını kaydetti.
Hakan Fidan, gelecek toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını da duyurdu.

'Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikanın provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz'

Fidan, konuşmasında "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.
Lazkiye'deki olaylara değinen Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.
Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.
Bakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılması için her türlü imkan ve kabiliyetin kullanılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu anımsatan Fidan, Türkiye'nin IŞİD ile kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.
Fidan, terör örgütü IŞİD'in birden çok ülkeye aynı anda zarar vermesi ve faaliyet göstermesi nedeniyle bir ülkenin örgütle tek başına mücadele etmesinin tehdidi kendisinden uzaklaştırdığını fakat "bertaraf edemediğini" belirterek, bölge ülkelerinin buna karşı güçlü bir platform oluşturmasının önemini vurguladı.
Suriye'de yeni kurulan hükümetin azınlıklara ve diğer mezheplere yönelik uzlaşmacı tavrının "bölgede provokasyon ve karışıklık bekleyen birçok bölge ve bölge dışı aktörün hevesini kursağında bıraktığını" dile getiren Fidan, "Hal böyle olunca provokasyonu kendileri ortaya çıkarma yolunda birtakım adımlar attılar. Bunun neticesinde ortaya çıkan olaylarda şu anda bir yatışma olduğunu görüyoruz" dedi.
Fidan, provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, Suriyeli meslektaşlarıyla bu konuda görüştüklerini belirtti.
Uluslararası platformlarda ortaya konan bazı propagandaların Suriye'deki olayları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunan Fidan, provokasyonların önünün kesilmesi gerektiğini kaydetti.

'PKK, sadece Türkiye'nin sorunu değil'

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu, "Nasıl ki DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Bu ayrımı çok net şekilde yapmamız lazım" şeklinde yanıtladı.
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de 1 metrekare bile toprağı kontrol etmediğine işaret eden Fidan, "Ama buna mukabil Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etmiş durumda, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda. Irak'ta, Irak Kürdistanı'nda 700 köyü işgal etmiş durumda. Sincar'ı işgal etmiş durumda" dedi.
Fidan, "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, Irak'ın da Suriye'nin de hatta İran'da silahlı grupları var, onların da sorunu" ifadesini kullanarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak anlayışın PKK'ya karşı da olması gerektiğini belirtti.
Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bu konularda yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Fidan şunları söyledi:

"Biz kendimize bakan kısmını çözdük. Ama Suriye'deki PKK ile mücadeleyi kim yapacak? Irak'taki PKK ile mücadeleyi kim yapacak? Irak'ta silahlı gruplar ortalıkta dolaşırken kim finans getirecek? Kim yatırım getirecek? Meşru hükümet kuvvetlerini biz ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Sincar'da başka bir PKK grubu, Türkiye sınırında başka bir PKK grubu..."

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
DÜNYA
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den ortak bildiri
20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала