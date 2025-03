https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/bakan-fidan-deasa-yonelik-bir-musterek-operasyon-ve-istihbarat-mekanizmasinin-kurulmasi-konusunda-1094338059.html

Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık

Bakan Fidan: DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında bölge ülkeleri olarak IŞİD'e yönelik bir... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.Bugünkü görüşmelerde atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini aktaran Fidan, "Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız detayları somutlaştırmak için bu konuda çalışacaklar" açıklamasında bulundu.Fidan, zirveye katılan ülkelerin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşunu nihai bildirgeyle yansıttığına dikkati çekti."Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır" diyen Fidan, IŞİD'in bölgede tekrar baş vermeden tamamıyla ortadan kaldırılması için 5 ülkenin kabiliyetlerini birleştirerek var gücüyle çalışacağını kaydetti.Hakan Fidan, gelecek toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını da duyurdu.'Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikanın provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz'Fidan, konuşmasında "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.Lazkiye'deki olaylara değinen Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.Bakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılması için her türlü imkan ve kabiliyetin kullanılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu anımsatan Fidan, Türkiye'nin IŞİD ile kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.Fidan, terör örgütü IŞİD'in birden çok ülkeye aynı anda zarar vermesi ve faaliyet göstermesi nedeniyle bir ülkenin örgütle tek başına mücadele etmesinin tehdidi kendisinden uzaklaştırdığını fakat "bertaraf edemediğini" belirterek, bölge ülkelerinin buna karşı güçlü bir platform oluşturmasının önemini vurguladı.Suriye'de yeni kurulan hükümetin azınlıklara ve diğer mezheplere yönelik uzlaşmacı tavrının "bölgede provokasyon ve karışıklık bekleyen birçok bölge ve bölge dışı aktörün hevesini kursağında bıraktığını" dile getiren Fidan, "Hal böyle olunca provokasyonu kendileri ortaya çıkarma yolunda birtakım adımlar attılar. Bunun neticesinde ortaya çıkan olaylarda şu anda bir yatışma olduğunu görüyoruz" dedi.Fidan, provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, Suriyeli meslektaşlarıyla bu konuda görüştüklerini belirtti.Uluslararası platformlarda ortaya konan bazı propagandaların Suriye'deki olayları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunan Fidan, provokasyonların önünün kesilmesi gerektiğini kaydetti.'PKK, sadece Türkiye'nin sorunu değil'Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu, "Nasıl ki DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Bu ayrımı çok net şekilde yapmamız lazım" şeklinde yanıtladı.Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de 1 metrekare bile toprağı kontrol etmediğine işaret eden Fidan, "Ama buna mukabil Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etmiş durumda, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda. Irak'ta, Irak Kürdistanı'nda 700 köyü işgal etmiş durumda. Sincar'ı işgal etmiş durumda" dedi.Fidan, "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, Irak'ın da Suriye'nin de hatta İran'da silahlı grupları var, onların da sorunu" ifadesini kullanarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak anlayışın PKK'ya karşı da olması gerektiğini belirtti.Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bu konularda yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Fidan şunları söyledi:

