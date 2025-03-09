https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1094327861.html

AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8'lik deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8'lik deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 Martta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T10:21+0300

2025-03-09T10:21+0300

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Malatya'da saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD deprem üssünü Pütürge olarak duyurdu.Malatya'da depremMalatya'da 7 Mart'ta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

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