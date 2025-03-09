https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1094327861.html
AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8'lik deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8'lik deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 Martta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T10:21+0300
2025-03-09T10:21+0300
2025-03-09T10:47+0300
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Malatya'da saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD deprem üssünü Pütürge olarak duyurdu.Malatya'da depremMalatya'da 7 Mart'ta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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son dakika malatya'da deprem mi oldu, az önce deprem malatya'da nerede oldu, malatya deprem kandilli ve afad son depremler listesi 09 mart 2025, deprem mi oldu, malatya deprem, son depremler, deprem malatya son dakika
AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8'lik deprem
10:21 09.03.2025 (güncellendi: 10:47 09.03.2025)
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 Martta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Malatya'da saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD deprem üssünü Pütürge olarak duyurdu.
Malatya'da 7 Mart'ta da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.