https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/usta-oyuncu-macit-koperin-aci-gunu-senarist-esi-hulya-koperi-kaybetti-1094321371.html
Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü: Senarist eşi Hülya Koper'i kaybetti
Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü: Senarist eşi Hülya Koper'i kaybetti
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Macit Koper'in birçok dizinin senaryonu yazan senarist eşi Hülya Koper 55 yaşında vefat etti 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T17:26+0300
2025-03-08T17:26+0300
2025-03-08T17:26+0300
yaşam
macit koper
hülya koper
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
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Türk sinemasının usta isimlerinden Macit Koper'in senarist eşi Hülya Koper, 55 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Koper, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hülya Koper’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden kaldırılarak, son yolculuğuna uğurlandı.Hülya Koper kimdir?Hülya Koper, 1969'da İzmir’de dünyaya geldi. 1989 - 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, 'Gurbet Kuşları', 'Hayat Yolunda', 'Derin Sular', 'Hasret', 'Hayat Sevince Güzel', 'Hırçın Kız Kadife' gibi birçok dizinin senaryosunu yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html
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macit koper, hülya koper, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
macit koper, hülya koper, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü: Senarist eşi Hülya Koper'i kaybetti
Usta oyuncu Macit Koper'in birçok dizinin senaryonu yazan senarist eşi Hülya Koper 55 yaşında vefat etti
Türk sinemasının usta isimlerinden Macit Koper'in senarist eşi Hülya Koper, 55 yaşında hayatını kaybetti. Hülya Koper, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hülya Koper’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden kaldırılarak, son yolculuğuna uğurlandı.
Hülya Koper, 1969'da İzmir’de dünyaya geldi. 1989 - 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, 'Gurbet Kuşları', 'Hayat Yolunda', 'Derin Sular', 'Hasret', 'Hayat Sevince Güzel', 'Hırçın Kız Kadife' gibi birçok dizinin senaryosunu yazdı.